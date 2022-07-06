Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 июля провёл видеоселекторное совещание по приоритетным задачам в области строительства, архитектуры и градостроительства, сообщила пресс-служба главы государства.

Перечислив успехи в отрасли, президент указал, что все еще есть недостатки, прежде всего в проектировании и обеспечении качества. Приоритет отдан строительству, но ослабло внимание к архитектурному делу, сказал он.

В частности, во многих местах ранее утвержденные генеральные планы уже не соответствуют нынешнему демографическому и экономическому росту. Согласно анализам зарубежных экспертов, если генпланов не будет, к 2030 году затраты на инфраструктуру увеличатся вдвое, а сельскохозяйственные угодья сократятся на 30 тысяч гектаров.

На совещании принято решение о создании Республиканского совета по разработке генпланов и мастер-планов регионов. В Министерстве строительства будет введена должность главного архитектора со статусом первого заместителя министра.

В регионах откроются проектные офисы во главе с первыми заместителями хокимов и главными архитекторами областей. Руководить районными и городскими отделами строительства будут архитекторы.

Разработка генерального и мастер-планов будет происходить в 3 этапа. На первом этапе республиканский совет должен будет утвердить главную схему области с указанием направлений развития на 5-, 10- и 20-летнюю перспективу, определить в ней границы земель и инфраструктуры.

На ее основе, на втором этапе, будет разработан генеральный план региона. В нем будут определены промышленные, сервисные и жилые зоны, расположение дорог и инфраструктурных сетей.

На третьем этапе главные архитекторы и первые заместители хокимов областей, районов и городов утвердят мастер-планы, в которых будет конкретно указано расположение жилого фонда, школ, детских садов, больниц, объектов торговли и обслуживания.

Теперь Минстрой не будет решать такие вопросы, как определение места расположения магазина в махаллей или освещение здания. Такие вопросы будут решаться на уровне района и махалли.

Кроме того, планируется отменить порядок получения заключения технического совета для проектов, подготовленных на основе международных стандартов, проекты, прошедшие экспертизу за рубежом, будут признаваться напрямую.

Глава Минэкономразвития Джамшид Кучкаров, генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев и министр строительства Батыр Закиров.

На совещании отмечалось, что из-за неупорядоченной системы формирования цен на товары и услуги в строительстве, а также отсутствия единого подхода к оценке работ «имеется широкий простор для хищения средств и коррупции».

В связи с этим решено исключить из градостроительных правил 147 норм, связанных с оценкой строительных работ. Поставлена задача запустить платформу «Классификатор строительных ресурсов» и создать условия для рыночного образования цен более чем 100 тысяч строительных материалов и услуг.

Для сокращения сроков подготовки проектов в программе «Шаффоф курилиш», будет создан электронный каталог типовых проектов социальных объектов. Все заказчики, проектные и подрядные организации смогут свободно пользоваться ими.

Президент поручил привлечь в компании единого заказчика при хокимиятах областей иностранных менеджеров, квалифицированных архитекторов и инженеров, а также провести цифровизацию процесса строительства и учёта объема выполненных работ.

С 2023 года функции компаний единого заказчика по разработке предпроектной документации, техническому надзору за новым строительством будут поэтапно переданы частному сектору на аутсорсинг.

Говоря о качестве строительства, президент заявил, что в этой сфере действует отдельная государственная инспекция, сотрудники которой «видят свою главную задачу в наложении штрафов». Хотя 70% недостатков в области строительства повторяются и их легко предупредить.

Шавкат Мирзиёев поручил пересмотреть деятельность инспекции и сосредоточить ее работу на анализе и устранении причин системных недостатков в строительстве.

Перед Минстроем поставлена задача цифровизировать все процессы от регистрации объектов до их приемки в эксплуатацию.

В рамках подготовки кадров предлагается предоставить академическую и финансовую независимость архитектурным институтам в Ташкенте и Самарканде. Обучение в них будет проводиться на основе международных образовательных программ. Студенты будут закреплены за ведущими проектно-изыскательскими институтами и строительными кластерами.