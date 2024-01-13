Что о системе образования Узбекистана говорит исследование PISA? Разбор Комила Джалилова (часть 1)
Результаты исследования PISA (проверка математической, читательской и естественно-научной грамотности школьников) стали для Узбекистана и ожидаемыми, и неожиданными. Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов анализирует, что эти результаты означают, в чём причина низких показателей и что с этим делать.
Президент поздравил с Днём защитников Родины
Президент Узбекистана направил поздравление военнослужащим по случаю 32-й годовщины Вооружённых сил и Дня защитников Родины. Он отметил важность надёжного обеспечения безопасности и интересов страны «в нынешней чрезвычайно сложной обстановке в мире».
Производители электротехники получат льготные кредиты и налоговые льготы
Постановлением президента производители электротехники в Узбекистане получат льготные кредиты по ставке 7% годовых и налоговые льготы до 2027 года.
Для импорта бытовой техники потребуется наличие дилера производителя
С 1 февраля при ввозе холодильников, радиаторов, пылесосов, стиральных машин, телевизоров и другой техники в Узбекистан требуется наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. При этом они должны также предоставлять сервисные услуги.
Срок полномочий судей Конституционного суда увеличен
Конституционный суд получил право давать заключение о соответствии Конституции вопросов, выносимых на референдум. Срок полномочия судей этого суда увеличен.
Тела восьми погибших в ДТП в РФ доставлены в Ургенч
Самолёт ВВС Министерства обороны Узбекистана доставил в Ургенч тела восьми человек, погибших в результате ДТП в Пензенской области РФ. Все погибшие были из Хорезмской области.
При пожаре в кафе в Ташкенте пострадали три человека
В результате пожара в кафе в Мирабадском районе Ташкента пострадали три человека. Из-за происшествия перекрывали дорогу, для тушения пожара привлекались пять пожарных экипажей.
Пазл сошёлся. Новая постановка «Край» в театре «Ильхом»
На сцене театра «Ильхом» с конца декабря играют спектакль «Край» по пьесе австрийской художницы и драматурга Мирославы Своликовой в постановке режиссёра Максима Фадеева. За особенностями воплощения театра абсурда на отечественной сцене наблюдал обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.
Что приготовить: лапша
Лапша с курицей в чесночном соусе, лапша вок с курицей и овощами, шивит оши, фунчоза и другие рецепты — в подборке Zira.uz.
Спасибо, что читаете нас!