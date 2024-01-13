Результаты исследования PISA (проверка математической, читательской и естественно-научной грамотности школьников) стали для Узбекистана и ожидаемыми, и неожиданными. Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов анализирует, что эти результаты означают, в чём причина низких показателей и что с этим делать.

Президент Узбекистана направил поздравление военнослужащим по случаю 32-й годовщины Вооружённых сил и Дня защитников Родины. Он отметил важность надёжного обеспечения безопасности и интересов страны «в нынешней чрезвычайно сложной обстановке в мире».

Постановлением президента производители электротехники в Узбекистане получат льготные кредиты по ставке 7% годовых и налоговые льготы до 2027 года.

С 1 февраля при ввозе холодильников, радиаторов, пылесосов, стиральных машин, телевизоров и другой техники в Узбекистан требуется наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. При этом они должны также предоставлять сервисные услуги.

Конституционный суд получил право давать заключение о соответствии Конституции вопросов, выносимых на референдум. Срок полномочия судей этого суда увеличен.

Самолёт ВВС Министерства обороны Узбекистана доставил в Ургенч тела восьми человек, погибших в результате ДТП в Пензенской области РФ. Все погибшие были из Хорезмской области.

В результате пожара в кафе в Мирабадском районе Ташкента пострадали три человека. Из-за происшествия перекрывали дорогу, для тушения пожара привлекались пять пожарных экипажей.

На сцене театра «Ильхом» с конца декабря играют спектакль «Край» по пьесе австрийской художницы и драматурга Мирославы Своликовой в постановке режиссёра Максима Фадеева. За особенностями воплощения театра абсурда на отечественной сцене наблюдал обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.

Лапша с курицей в чесночном соусе, лапша вок с курицей и овощами, шивит оши, фунчоза и другие рецепты — в подборке Zira.uz.

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