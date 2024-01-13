Три человека получили повреждения при пожаре в одном из кафе на улице Саракульская в Мирабадском районе Ташкента, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациями.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 09:39. На место в 9:44 прибыли пять пожарных экипажей, огонь был локализован в 10:06 и потушен в 10:35.

В результате возгорания пострадали три человека, которые были госпитализированы в больницу. Нанесён ущерб конструкциям крыши и потолка на площади 150−200 кв. м.

МЧС выясняет причины пожара и размер ущерба.