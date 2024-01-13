Президент Шавкат Мирзиёев 12 января подписал поправки в закон о Конституционном суде, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, судьи Конституционного суда теперь избираются на 10-летний срок без права на переизбрание (ранее избирались на 5 лет, затем — на 10 лет при очередном избрании).

Конституционный суд теперь также может давать заключение о соответствии Конституции вопросов, выносимых на референдум. Суд принимает решение по этим вопросам не позднее 15 дней со дня получения соответствующих документов.

Сенаторы при принятии закона отмечали, что благодаря поправкам «будет достигнуто безусловное верховенство Конституции и законов Узбекистана и их единообразное применение».