Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Шавкат Мирзиёев направил поздравление военнослужащим по случаю 32-й годовщины образования Вооружённых сил и Дня защитников Родины (14 января).

«Благодаря вашей твёрдой воле и боевому духу независимость страны, мирная и спокойная жизнь народа, неприкосновенность границ находятся в крепких и надёжных руках», — говорится в поздравлении.

«Мы можем уверенно сказать, что во всех успехах и достижениях на пути строительства Нового Узбекистана есть большой вклад наших Вооружённых сил, тысяч военнослужащих, достойно исполняющих свой долг», — отметил президент.

Шавкат Мирзиёев указал, что «надёжное обеспечение безопасности и интересов Родины» приобретает всё большую актуальность «в нынешней чрезвычайно сложной обстановке в мире».

В соответствии со Стратегией «Узбекистан-2030» в стране будет уделяться «большое внимание повышению военно-научного и производственного потенциала Узбекистана, боеготовности Вооружённых сил, обеспечению их современным вооружением и военной техникой, широкому внедрению в деятельность войск цифровых технологий», заявил глава государства.

«В центре нашего внимания и впредь будет находиться повышение боевого духа наших храбрых и отважных воинов, являющихся главной силой национальной армии, воспитание в них стойкости и умения преодолевать любые испытания», — отметил президент.