Лапша с курицей в чесночном соусе
Курица с лапшой в азиатском стиле. Блюдо готовится очень быстро в одной сковороде.
Лапша вок с курицей и овощами
Пикантную лапшу вок с курицей и овощами легко приготовить в домашних условиях.
Гречневая лапша с грибами
Гречневая лапша содержит не только необходимое количество углеводов, но и полноценный белок.
Рамён с яйцом
В основе этого супа бульон, лапша, яйца и зелёный лук. Можно добавлять любые ингредиенты по своему вкусу.
Куриный суп с домашней лапшой — токмач
Предлагаем приготовить одно из самых любимых домашних блюд — куриный суп с лапшой.
Шивит оши
Знаменитое блюдо хорезмской кухни Шивит оши — это лапша, замешанная на укропе с ярко-красной подливой (ваджу).
Салат фунчоза
Главным ингредиентом фунчозы является тонкая рисовая лапша, которая хорошо сочетается и с овощами, и с мясом.