Лапша с курицей в чесночном соусе





Курица с лапшой в азиатском стиле. Блюдо готовится очень быстро в одной сковороде.

Лапша вок с курицей и овощами





Пикантную лапшу вок с курицей и овощами легко приготовить в домашних условиях.

Гречневая лапша с грибами





Гречневая лапша содержит не только необходимое количество углеводов, но и полноценный белок.

Рамён с яйцом





В основе этого супа бульон, лапша, яйца и зелёный лук. Можно добавлять любые ингредиенты по своему вкусу.

Куриный суп с домашней лапшой — токмач

Предлагаем приготовить одно из самых любимых домашних блюд — куриный суп с лапшой.

Шивит оши





Знаменитое блюдо хорезмской кухни Шивит оши — это лапша, замешанная на укропе с ярко-красной подливой (ваджу).

Салат фунчоза





Главным ингредиентом фунчозы является тонкая рисовая лапша, которая хорошо сочетается и с овощами, и с мясом.