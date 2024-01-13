Военно-транспортный самолёт ВВС Министерства обороны Узбекистана утром в субботу доставил в Ургенч тела восьми человек, погибших в результате ДТП в Пензенской области России. Все погибшие были из Хорезмской области.

Рейс был выполнен из Саратова. Ранее сообщалось, что поручение доставить тела семи погибших и двух пострадавших на родину дал президент Узбекистана. По имеющейся информации, один из пострадавших скончался в реанимации.

Дополнение от 9:10: МЧС Узбекистана сообщило, что один пострадавший остаётся в больнице в Пензе и должен быть возвращён на родину после завершения лечения.

ДТП произошло в ночь на 11 января в Нижнеломовском районе Пензенской области. Столкнулись грузовой автомобиль Volvo и минивэн JAC, в котором были девять граждан Узбекистана. На месте погибли семь человек в минивэне, включая водителя.