С 1 января 2024 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения. Обзор подготовлен в том числе на основе данных Министерства юстиции и материалов «Газеты.uz».

Отмена нулевой ставки акциза на бензин Аи-80

31 декабря 2023 года завершилось действие нулевой ставки акцизного налога на импортный и местный бензин Аи-80 и его его розничную продажу. С 1 января на заправках UNG Petro литр Аи-80 вновь стоит 6800 сумов, на частных АЗС цена доходит до 8800 сумов.

Поэтапное внедрение механизмов государственного медстрахования в Ташкенте

Поэтапное внедрение механизмов государственного медицинского страхования в медицинских учреждениях Ташкента планировалось начать с 1 января 2024 года.

Медстрахование предусматривает внедрение гарантированных государством объёма бесплатных медицинских услуг и перечня лекарств по группам заболеваний.

Продление срока выплаты начисленной, но своевременно не полученной пенсии

С 1 января продлевается срок выплаты пенсии, начисленной пенсионеру, но своевременно не полученной, с 12 месяцев до 24 месяцев.

В административных судах госпошлина будет взиматься с виновной стороны

При обращении с жалобой граждан и субъектов предпринимательства в административные суды государственная пошлина не взимается. Вводится порядок взыскания госпошлины с виновной стороны по результатам рассмотрения дела.

Система финансирования перевозки пассажиров на основе брутто-контрактов расширится на другие города

С 1 января система организации и финансирования пассажироперевозок будет запущена в Андижане, Самарканде, Намангане, Карши и Ургенче, а с 1июня — в Нукусе и других областных центрах. Ранее эта система начала внедряться в Ташкенте.

Сертификация педагогов, впервые начинающих работу в школах

С 1 января внедряется система профессиональной сертификации претендентов, впервые принимаемых на работу на педагогические профессии в общие средние образовательные учреждения.

Нововведение направлено на обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами дошкольных, общих средних и внешкольных образовательных организаций.

Предельный размер микрозаймов повышается до 100 млн сумов

Предельная сумма микрозаймов в Узбекистане увеличится с текущих 50 млн до 100 млн сумов с 1 января.

Директора школ будут проходить профессиональную сертификацию каждые 5 лет

С 1 января 2024 года система обучения директоров и выдачи им управленческих сертификатов будет внедрена в Национальном исследовательском институте профессионального развития и обучения педагогов новым методикам имени Абдуллы Авлони.

К школам предъявляется требование каждые пять лет получать управленческий сертификат для действующих директоров. Директор, имеющий сертификат, освобождается от прохождения курсов повышения квалификации на три года.

Запуск информационной системы «Штрафная площадка»

С 1 января юридические лица, оказывающие услуги по хранению транспортных средств, задержанных уполномоченными органами за нарушение законодательства, отбираются на основе открытого конкурса через Единую автоматизированную информационную систему Службы безопасности дорожного движения.

Прекращение начисления процентов и неустойки при вынесении решения суда о взыскании задолженности по кредитам

С 1 января при вынесении решения суда о взыскании задолженности по кредитам, выделенным населению и предпринимателей, начисление процентов и неустойки по данным кредитам прекращается.

Продление действия нулевой пошлины на продовольственные продукты

Указом президента до 1 января 2025 года продлён срок применения нулевой ставки импортной таможенной пошлины по товарам, указанным в приложении №1 к указу президента от 31 мая 2022 года (УП-145) и указе от 23 марта 2023 года (УП-41).

Это пищевые субпродукты крупного рогатого скота, рыба, молоко, сливки, сливочное масло, яйца, бананы, цитрусовые, фрукты, лук и некоторые овощи, кофе, чай, растительные масла, мука, крупы, мучные и макаронные изделия, воды, средства для волос, детская одежда и другие.