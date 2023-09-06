С 1 января 2024 года в Узбекистане изменится порядок погашения кредита для предпринимателей. Это предусмотрено постановлением президента от 4 сентября, которое было принято после диалога с предпринимателями.

Один из предпринимателей на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты Узбекистана 20 июля заявил, что на данный момент «банковская система сильнее бизнеса».

«То есть [вместо] выражения „банк для клиента“ получилось „клиент для банка“. Чтобы появилась конкуренция, требуется время. Но банки в своих законах пролоббировали интересные вещи. Торговая палата -лобби предпринимателей, соответственно мы должны бороться с этим. Чтобы хотя бы уравнять диалог [предпринимателей] с банками, необходимо совершенствовать порядок уплаты пени, штрафов, процентов и основного долга по кредитам», — сказал он.

Бизнесмен отметил, что после получения кредита у предпринимателя должна быть возможность уплаты основного долга в первую очередь.

«Сейчас порядок таков: сначала уплачивается пеня, потом штраф, потом процент и только потом основной долг. Пеня не попадает в бюджет, пеня — это прибыль банка. За счёт пени банки предоставляет премии своим сотрудникам. Это прописано в положениях Центрального банка. Если у предпринимателя есть долг, у него есть деньги, но он не может закрыть основной долг. И пеня, и штраф, и проценты не уменьшаются. Я думаю, что эта проблема одна из основных», — заявил он.

Согласно постановлению президента, с 2024 года устанавливается порядок, предусматривающий в случае недостаточности размера платежа для выполнения кредитных обязательств направление средств в первую очередь на соразмерное погашение просроченного основного долга и задолженности по процентам, во вторую очередь — процентов, начисленных по текущему платежу, и основного долга, в последующие очереди — неустоек и расходов по исполнению.

Кроме того, с 1 января при вынесении решения суда о взыскании задолженности по кредитам, выделенным населению и предпринимателей, начисление процентов и неустойки по данным кредитам прекращается.

В октябре 2022 года Центральный банк Узбекистана предлагал изменить порядок погашения кредита при нехватке средств у населения, однако поправки так и не были приняты.