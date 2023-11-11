Предельная сумма микрозаймов в Узбекистане увеличится с текущих 50 млн до 100 млн сумов с 1 января 2024 года. Это предусмотрено постановлением президента от 10 ноября (ПП-364).

Согласно документу, с этой даты:

небанковские кредитные организации образуются в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

микрофинансовым организациям разрешается привлекать кредиты от нерезидентов и оказывать финансовые услуги юридическим лицам в иностранной валюте;

им также разрешается привлекать займ от акционеров-физлиц в размере, не превышающий двукратную сумму вклада в уставной капитал или номинальную стоимость принадлежащих им акций;

микрофинансовые учреждения смогут осуществлять деятельность платёжной организации после получения лицензии Центрального банка.

Кроме того, с 1 января физлица и юрлица без получения предварительного разрешения от регулятора смогут владеть до 20% доли в уставном фонде небанковской кредитной организации вместо прежних 10%. Если приобретаемая доля составит от 10% до 20%, то требуется только уведомить ЦБ.

Банкам при предоставлении кредитов микрофинансовым учреждениям смогут принимать в залог права этих организаций на истребование по оказанным ими микрофинансовыми услугами.

Более того, в Узбекистане появятся микрофинансовые банки, занимающиеся оказанием базовых банковских услуг, а также будет создан механизм по трансформации микрофинансовых организаций в микрофинансовые банки.

С 2024 года за счёт погашения части кредитов, ранее выделенных банками в рамках программ семейного предпринимательства разрешается разместить в микрофинансовых организациях 1 трлн сумов для финансирования проектов малого бизнеса. Банки направят ещё 2 трлн сумов на оказание микрофинансовых услуг.

«Микрокредитбанку» до 1 апреля 2024 года поручено создать новую микрофинансовую организацию с доведением установного капитала до 30 млн долларов, специализирующуюся в сфере микрофинансовых услуг, с участием стратегических инвесторов.

Народному банку поручено привлечь в 2024 году 100 млн долларов на микрофинансирование.

Согласно указу, в 2024—2026 годах планируется реализовывать программу по повышению роли микрофинансовых услуг, включающую:

увеличение объёма рынка микрофинансирования минимум в 5 раз;

охват микрофинансовыми услугами свыше 1 млн предпринимателей;

увеличение в два раза размера привлечённых средств физлиц в базе микрофинансовых организаций;

предоставление услуг микрофинансирования для 500 тысяч человек без официального дохода для содействия в самозанятости и развития своего бизнеса.

К 1 января 2024 году планируется разработать нормативно-правовую базу по оказанию услуг исламского финансирования микрофинансовыми учреждениями.