Поэтапное внедрение механизмов государственного медицинского страхования в медицинских учреждениях Ташкента начнётся с 1 января 2024 года. Это предусмотрено постановлением президента о реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в текущем году.

Медстрахование предусматривает внедрение гарантированных государством объёма бесплатных медицинских услуг и перечня лекарств по группам заболеваний.

С этой же даты люди с инвалидностью будут получать протезно-ортопедические, реабилитационные средства и лекарства поэтапно на основе ваучерной системы. При этом им предоставляется возможность покупки товаров и услуг у любого поставщика, расходы будут покрываться за счёт госбюджета.

С 2024 года должны быть внедрены операции по трансплантации гематопоэтических стволовых клетов костного мозга детям, страдающим онкогематологическими заболеваниями, в Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии и Национальном детском медицинском центре.

Лечение больных гепатитом С и детей с онкозаболеваниями, нуждающихся в этой операции, будут покрываться полностью за счёт госбюджета.

Попытки внедрить медицинское страхование

О планах внедрения обязательного медицинского страхования в стране и разработке соответствующего закона говорилось в постановлении президента о развитии частного сектора в здравоохранении от апреля 2017 года.

Указом президента от декабря 2018 года предусматривалось начать поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования с 1 января 2021 года.

В ноябре 2020-го глава государства подписал постановление о реализации в Сырдарьинской области пилотного проекта по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования. Согласно этому же документу, с 1 декабря 2020 года был образован Государственный фонд медицинского страхования.

В декабре 2022 года президент в ежегодном послании заявил, что переход на государственное медицинское страхование будет ускорен, и его начнут внедрять в Ташкенте с 2023 года, а позже — в других регионах.

В начале года этой датой было объявлено 1 июля. Министерство здравоохранения сообщило, что с июля в Ташкенте начинается внедрение механизмов государственного медицинского страхования. Для этого начата цифровизация медицинских учреждений.

В сентябрьском указе президента датой завершения внедрения медицинского страхования в Узбекистане обозначен конец 2026 года. Фонд государственного медстрахования с 2024 года переводится в структуру Минздрава, а с 2027 года станет самостоятельным фондом.

12 сентября глава Фонда государственного медстрахования Фаррух Шарипов был назначен заместителем министра здравоохранения.