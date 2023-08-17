Правительство Узбекистана постановлением от 11 августа утвердило постановление о создании и внедрении информационной системы «Штрафная площадка», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

С 1 января 2024 года юридические лица, оказывающие услуги по хранению транспортных средств, задержанных за нарушение законодательства, будут отбираться на основе открытого конкурса через Единую автоматизированную информационную систему Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности.

Разрешение на ввоз, размещение, хранение, учёт и вывоз задержанного транспорта со стоянки будет проходить через информационную систему «Штрафная площадка».

Посредством информационной системы «Штрафная площадка» в электронном виде будет вестись список транспортных средств, которые были задержаны, помещены на стоянки и разрешены к вывозу со стоянок, а также ️производиться все платежи за вывоз транспортных средств со стоянки (штрафы со «Штрафной площадки» и за правонарушения).

Эта информационная система, как ожидается, будет разработана до 1 ноября 2023 года.

Предельные размеры оплаты за услуги по перевозке и хранению транспортных средств к местам стоянки будут устанавливать местные хокимияты.

Кроме того, до 1 декабря \будет усовершенствована Единая информационная система СБДД с целью создания возможности электронного отбора юридических лиц, оказывающих услуги по хранению задержанных транспортных средств, на открытой конкурсной основе.

Постановление вступает в силу через три месяца со дня официального опубликования.