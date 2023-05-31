В Узбекистане с 1 января 2024 года внедряется система профессиональной сертификации претендентов, впервые принимаемых на работу на педагогические профессии в общие средние образовательные учреждения. Это предусмотрено указом президента от 26 мая, касающимся работы Министерства дошкольного и школьного образования и организаций в его системе.

Нововведение направлено на обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами дошкольных, общих средних и внешкольных образовательных организаций, говорится в документе.

С 2023/2024 учебного года претенденты с высшим образованием будут работать в качестве учителей-стажёров. В течение одного года со дня принятия на работу на них возлагается обязанность получения профессионального сертификата.

К учителю-стажёру до получения им профессионального сертификата применяется базовая тарифная ставка учителя с высшим образованием (без категории).

С 1 января следующего года также внедряется новый порядок присвоения квалификационной категории педагогическим кадрам государственных дошкольных, общих средних и внешкольных образовательных организаций. Испытания на получение квалификационной категории проводятся не реже раза в год в два этапа — на первом оценивается уровень знаний по предмету специальности и профессиональному стандарту, на втором этапе — педагогическое мастерство.

До внедрения нового порядка присвоения квалификационной категории вводится мораторий на проведение испытаний на получение квалификационной категории. В период моратория педагогические кадры не привлекаются к испытаниям. Срок действия сертификата, подтверждающего квалификационную категорию, автоматически продлевается до привлечения к очередным испытаниям.

Согласно указу, до 1 января 2025 года должна быть налажена практика выдачи педагогическим кадрам квалификационного сертификата на основе международных стандартов. Для этого должна быть проведена аккредитация системы выдачи квалификационных категорий компетентными зарубежными организациями.

Педагогическим работникам, получившим квалификационную категорию на основе международных стандартов, будут выплачивать доплату в размере 70% действующего размера их тарифной ставки.

С 1 июня 2024 года базовые тарифные ставки педагогов с высшим образованием в государственных дошкольных организациях будут приравнены к базовым тарифным ставкам педагогов школ.

Напомним, об этих изменениях говорилось на недавнем совещании у президента Узбекистана.