Правительство Узбекистана 25 декабря утвердило положение о порядке обучения кандидатов на должность директора государственной общеобразовательной школы управленческой работе, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

С 1 января 2024 года система обучения директоров и выдачи им управленческих сертификатов будет внедрена в Национальном исследовательском институте профессионального развития и обучения педагогов новым методикам имени Абдуллы Авлони.

К школам предъявляется требование каждые пять лет получать управленческий сертификат для действующих директоров. Директор, имеющий сертификат, освобождается от прохождения курсов повышения квалификации на три года.

Учебные курсы для директоров организовываются в академических группах по 20−30 слушателей, обучение длится 1 месяц.

На основе выбора кандидатов учебные курсы могут быть организованы с отрывом от производства или без него (дистанционно, онлайн).

Кандидаты, успешно прошедшие учебные курсы, проходят итоговые тесты для получения сертификатов.

За директорами в период обучения сохраняется их должность по основному месту работы и текущая средняя заработная плата.

Требование об обучении управленческой работе не распространяется на:

президентские, творческие и специализированные школы;

специализированные образовательные учреждения для детей с физическими, умственными, сенсорными или психическими нарушениями;

️специализированные государственные образовательные учреждения санаторного типа;

️специализированные школы-интернаты и специализированные школы;

️специализированные школы для детей, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования.

С 1 сентября 2024 год руководящие работники школ, имеющие управленческий сертификат, будут получать ежемесячные дополнительные надбавки к должностному окладу в течение срока действия сертификата. Так, директорам школ полагается надбавка в 50%, а заместителям директора школы — 30%.