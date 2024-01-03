Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете «Егемен Казахстан», в котором опроверг слухи о планах провести референдум по Конституции и вновь принять участие в президентских выборах в 2026 году, а также рассказал о попытках двоевластия в стране и январских протестах. «Газета.uz» выбрала самые важные цитаты из беседы.

О возможном переизбрании и реформах

«Это дезинформация. Убеждён, произвольное внесение изменений в Конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон», — заявил Токаев, отвечая просьбу прокомментировать слухи о том, что он собирается проводить референдум по Конституции, чтобы принять участие в президентских выборах в 2026 году.

«Положение об однократном президентском сроке в Конституции неизменно. Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства», — подчеркнул он.

В июне 2022 года в Казахстане прошёл референдум о внесении поправок в Конституцию. Их поддержали 77,18% избирателей. Согласно новой редакции Основного закона, срок полномочий президента был увеличен с пяти до семи лет, переизбрание запрещено. Касым-Жомарт Токаев был избран президентом Казахстана летом 2019 года после того, как первый президент Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. В ноябре 2022-го, после конституционного референдума, Токаев на внеочередных выборах был вновь избран президентом Казахстана на однократный семилетний срок.

В интервью Токаев рассказал, что об идее единого семилетнего срока говорил в закрытых дискуссиях ещё 15 лет назад, однако тогда это предложение «не поддержали». По его словам, после избрания президентом он «взвешивал все „за“ и „против“» и «много размышлял» о том, как воплотить эту идею.

«В 2022 году было реализовано несколько важных конституционных изменений, направленных на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. И тогда же мною была предложена идея однократного семилетнего срока. Эта инициатива получила всенародную поддержку. Этим все сказано», — добавил Токаев.

Глава Казахстана также отметил, что «возврат к старой системе невозможен», а политические реформы в стране носят «необратимый характер».

«Политический менталитет нации претерпел кардинальную трансформацию. Правовая грамотность и активность граждан стали главным гарантом демократических преобразований. Народ уже не допустит отката назад и, убеждён, будет твёрдо отстаивать свершившиеся перемены», — сказал он.

О двоевластии

Токаев признал, что после ухода Назарбаева с поста президента были попытки авязать модель двоевластия в Казахстане.

«Попытки навязать модель двоевластия действительно были, и, должен сказать, эти попытки отличались целенаправленностью и организованностью. В сложившейся политической ситуации „транзита власти“ политические манипуляторы сформировали некий параллельный центр власти. В нашей стране действовали президент и Верховный главнокомандующий, а также председатель Совета безопасности в лице экс-президента. Это, в конечном итоге, не могло не привести к властной коллизии», — сказал Токаев.

Несмотря на отставку, Назарбаев продолжил занимать ряд важных постов в Казахстане, в том числе он получил конституционный титул «елбасы». После конституционной реформы Назарбаев лишился всех постов.

Эта ситуация стала одной из предпосылок массовых беспорядков в Казахстане в январе 2022 года, заявил он. По словам Токаева, он «прямо сказал» Назарбаеву, что «политические игрища, прежде всего его ближайших соратников, чуть было не разорвали страну».

«Считаю, что вообще не должно быть „старшего и младшего президентов“. „Уходя — уходи“. Это серьёзный урок для будущего поколения руководителей, которое должно остерегаться таких вещей», — добавил он.

О январских протестах

«На мой взгляд, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешённые социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества», — заявил Токаев, отвечая на вопрос журналиста о событиях, которые получили название Qantar — «кровавый январь».

Токаев напомнил, что после его избрания президентом в 2019 году был взят курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни, демонополизацию экономики.

«Скажу откровенно: этот новый курс вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, воспринявших его как угрозу глубоко укоренившемуся положению дел в стране и своему привилегированному статусу во властных структурах. С их стороны постепенно нарастало скрытое, а зачастую и открытое сопротивление реформам. В конце концов, чтобы повернуть вспять преобразования и восстановить прежние порядки, они решились на крайние меры», — сказал президент Казахстана.

По его словам, эта группа высокопоставленных лиц имела огромное влияние на силовые структуры и криминалитет, поэтому был выбран вариант организации насильственного захвата власти. «В попытке государственного переворота совместно участвовали экстремисты, криминалитет, религиозные радикалы. Они преследовали цель посеять страх среди граждан, дезорганизовать государственные институты, подорвать конституционный строй и в конечном итоге захватить власть», — отметил Токаев.

Он также подчеркнул, что миротворческий контингент ОДКБ, который ввели в Казахстан, не участвовал в контртеррористической операции и не произвёл ни одного выстрела. «Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни. По договорённости со странами — участницами организации её контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно», — добавил Токаев.

О строительстве АЭС

Токаев заявил, что уделяет особое внимание вопросу строительства АЭС на территории Казахстана и этот вопрос нужно решать «исходя из реальных потребностей и возможностей, и, конечно, на основе научных исследований, а не исходя из геополитических соображений».

«Среди граждан есть те, кто критически относится к строительству АЭС. Это вполне объяснимо, многие хорошо помнят трагические последствия испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Имеются и другие сложные моменты, которые следует учесть, например, стоимость проекта, экологические аспекты. Поэтому, понимая значимость вопроса, я предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум», — сказал глава Казахстана.

По его словам, по этому вопросу пройдут широкие общественные слушания. «Граждане должны рассмотреть и обсудить все аргументы экспертов за и против для того, чтобы в ходе свободного волеизъявления принять взвешенное, продуманное решение. Это будет решение народа», — подчеркнул казахстанский лидер.

Он также отметил, что чистая атомная энергия очень важна для страны и это «принципиальный вопрос» для будущего экономики Казахстана.