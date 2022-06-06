В Казахстане 5 июня состоялся республиканский референдум о внесении поправок в Конституцию страны. На утро 6 июня число граждан, проголосовавших за изменения в основной закон, составило 77,18%, проголосовавших против конституционных поправок — 18,66%, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Всего в голосовании приняли участие 7,9 миллиона человек — это 68,06% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Согласно законодательству страны, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих такое право, референдум считается состоявшимся. Изменения в Конституцию, вынесенные на референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

Президент Касым-Жомарт Токаев, проголосовав на референдуме, ответил на вопросы журналистов, передает Tengrinews.kz.

«В соответствии с конституционными изменениями полномочия президента были сокращены и переданы парламенту. Не помешает ли это, как в январские события, принять своевременные решения в тот момент, когда решается судьба государства?» — спросили журналисты.

«Президент как глава государства вправе применять каждый подход. Так что никакого противостояния нет, то есть между парламентом и президентом должен быть баланс. Поэтому я думаю, что это одно из проявлений демократии, никакого барьера по использованию оружия или других способов не будет. В целом январские события в стране не повторятся. У меня нет сомнений по этому вопросу», — ответил Касым-Жомарт Токаев.

Днем 6 июня президент Казахстана, принимая министра иностранных дел Саудовской Аравии, отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории страны — проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению Нового Казахстана.

Поправки к Конституции предусматривают уход от суперпрезидентской республики, усиление полномочий парламента и местных органов представительной власти (маслихатов) и модернизацию партийно-политической сферы.

Бюллетень на референдуме включать только один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона „О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан“, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?»

В проекте закона содержатся следующие поправки:

запрет смертной казни (в декабре прошлого года смертная казнь была отменена; сейчас в конституции оговорены преступления, за которые устанавливается смертная казнь как исключительная мера);

установление принадлежности земли, её недр, воды, растительного и животного мира, других природных ресурсов народу и осуществление права собственности от имени народа государством;

исключение пункта о том, что запрет избираться на более чем два срока президентом Казахстана не распространяется на первого президента страны;

запрет близким родственникам президента занимать должности политических государственных служащих и руководителей субъектов квазигосударственного сектора;

исключение положения о неизменности основополагающих принципов деятельности республики, заложенные её первым президентом, и его статуса;

закрепление нормы о рассмотрении конституционным судом по обращениям граждан нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих их права и свободы, на соответствие конституции и другое.

Фото

Фото: пресс-служба президента Казахстана

Фото: здесь и ниже — Павел Михеев / Reuters



