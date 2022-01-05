Связность казахстанского сегмента интернета с остальной сетью во второй половине дня среды упала до 2% от нормы, что означает отключение страны от интернета, сообщила инициативная группа NetBlocks. Днём ранее наблюдались перебои в работе интернет-мессенджеров и частичные ограничения мобильного интернета.

Сайты в доменной зоне .kz, в том числе СМИ и ресурсы некоторых органов власти — включая президента и правительства Казахстана — недоступны с территории Узбекистана, убедилась «Газета.uz».

В Алматы начавшиеся ранее протесты переросли в беспорядки. По данным Vlast.kz, несколько тысяч человек предприняли штурм здания городского акимата на площади Республики и через некоторое время ворвались в него.

Протестующие также пытались занять здание Алматинской резиденции президента. Там были слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы, затем резиденцию подожгли.

По данным Управления общественного здоровья Алматы на 5 января, в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи — 150. Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся 7 пострадавших, из них 4 сотрудники полиции.

Среди всех пострадавших — 137 полицейских и 53 гражданских лица, говорится в сообщении.

Кроме того, в управлении сообщили, что в Алматы сторонники беспорядков препятствуют работе скорой помощи, наносят ущерб медработникам и громят социальные объекты.

«Агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы мегаполиса, где наносят вред имуществу и оборудованию медицинских учреждений», — заявили в пресс-центре комендатуры Алматы.

Пострадали 5 сотрудников скорой помощи, в том числе 2 водителя и 3 медработника. В городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения. «У здания ПМСП Алмалинского района зафиксирован акт вандализма. В Наурызбайском районе перекрыт доступ машине скорой помощи с пациентом к приемному покою ГКБ №7. Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы», — говорится в сообщении.

По данным МВД Казахстана, кроме Алматы, попытки прорыв в здания акиматов наблюдались в Шымкенте и Таразе. «Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

Нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомашин. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек.

Tengrinews.kz со ссылкой на коменданта Алматы Каната Таймерденова сообщил, что в городе сожжено 120 машин, в том числе 33 автомобилей скорой помощи и пожарных. Пострадало 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов. По его словам, избито 500 человек.

Режим ЧП, введенный ранее в Мангистауской области Казахстана и Алматы, с 16:00 часов 5 января также начал действовать в столице Нур-Султане. Он предполагает, в частности, комендантский час с 23:00 до 7:00 и продлится до полуночи 19 января.

Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне повышения цен на сжиженный газ. Правительство снизило тарифы в соответствии с требованиями протестующих, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести государственное регулирование цен на газ, бензин, дизель и социально значимые продукты, однако это не помогло остановить массовые акции, перешедшие в беспорядки.