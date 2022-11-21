Центральная избирательная комиссия Казахстана на брифинге в понедельник сообщила, что Касым-Жомарт Токаев по итогам внеочередных выборов в воскресенье набрал 81,31% голосов избирателей. Об этом из Астаны сообщает корреспондент «Газеты.uz» Абдулло Ёдгоров.
За действующего президента голоса отдали свыше 6,456 миллиона из 11,953 миллиона зарегистрированных избирателей.
Против всех кандидатов проголосовало 5,8%, или почти 460,5 тысячи избирателей. Это больше, чем за других кандидатов в президенты:
- Жигули Дайрабаев — 3,42% (271,6 тысячи голосов);
- Каракат Абден — 2,6% (206,2 тысячи);
- Мейрам Кажикен — 2,53% (200,9 тысячи);
- Нурлан Ауесбаев — 2,22% (176,1 тысячи);
- Салтанат Турсинбекова — 2,12% (168,7 тысячи).
Как мы писали, всего в голосовании приняли участие более 8,3 миллиона человек, это 69,44% от общего числа избирателей.