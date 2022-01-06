Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян.

«В соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — сообщил он.

По его словам, такое решение принято в связи с обращением президента Казахстана Токаева и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее назвал беспорядки в стране актом агрессии международных террористов и обратился за помощью к главам государств ОДКБ. Он сообщил о начале контртеррористической операции и подтвердил, что в Алматы был захвачен аэропорт.