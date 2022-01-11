Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Мажилиса Парламента страны.

Он сообщил, что через два дня начнётся поэтапный вывод миротворческого контингента Организации Договора коллективной безопасности.

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнётся поэтапный вывод. Процесс вывода контингента займёт не более 10 дней», — сказал президент. Он также сообщил, что острая фаза контртеррористической спецоперации пройдена.

Глава государства отметил, что силовые органы Казахстана не справились с предупреждением террористической угрозы.

«Сплочённость нашего общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста согласно профессионально разработанным сценариям. Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер», — сказал он.

«Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать чёткую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критической угрозы национальной безопасности. Организаторам атаки оставалось только найти повод, который появился бы в любом случае», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Против страны была развязана террористическая война, вновь отметил он. «Над подготовкой захвата власти работали профессионалы… Необходимо понимать: на момент принятия решения [об обращении за помощью к ОДКБ] мы могли полностью утратить контроль над Алматы, который был отдан на растерзание террористам. Потеряв Алматы, потеряли бы столицу, а затем всю страну», — сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил мужество полицейских, две ночи подряд удерживавших здание Департамента полиции Алматы, которое пытались захватить бандиты.

При этом, отметил президент, не все проявили верность долгу. «В ряде городов руководители департаментов национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию», — сказал глава государства.