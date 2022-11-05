Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе публичной церемонии 5 ноября подписал ряд законов, ограничивающих президентские полномочия. Как сообщает пресс-служба главы государства, поправки приняты по итогам состоявшегося ранее референдума.

Как уточняет Zakon.kz, с 1 января 2023 года президентство ограничивается одним сроком на 7 лет, главе государства ограничат членство в политических партиях, а близким родственникам президента запретят занимать политические должности и руководящие посты субъектов квазигосударственного сектора (госпредприятия, ТОО, АО, в том числе национальные холдинги, национальные компании, участником или акционером которых является государство).

Изменится порядок формирования Мажилиса — 69 депутатов будут избираться по партийным спискам, 29 — по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в палате.

С 1 января 2023 года начнется поэтапная выборность акимов районов и городов областного значения. Сначала будет запущен пилотный проект.

Изменения предусматривают ограничение отдельных полномочий президента в отношении местных органов исполнительной власти. В частности, теперь президент сможет назначать глав городов и регионов только с одобрения местных депутатов, сокращается президентская квота в Сенате.

Помимо этого, новые законы закрепляют статус, полномочия и гарантии независимости уполномоченного по правам человека, а также усиливают правозащитные функции генерального прокурора. Кроме того, с 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд.

Положение об особой роли первого президента исключили. Кроме этого, появился пункт, согласно которому земля и ее недра перешли в собственность народа.

Как пишет «Интерфакс», ряд поправок коснулся снижения количественного порога для регистрации политических партий с 20 тысяч до 5000 членов, требования о минимальной численности региональных представительств политических партий — с 600 до 200 человек, требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии — с 1000 до 700 человек. Также здесь предусматриваются поправки по увеличению срока проведения учредительного съезда по созданию политической партии с 2 до 3 месяцев.

В апреле, спустя три месяца после протестов, Касым-Жомарт Токаев предложил внести поправки в Конституцию рамках объявленного им перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. 5 июня состоялся референдум по этим поправкам. По официальным данным, за поправки проголосовали 77,18% жителей страны.

Напомним, что 20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы.