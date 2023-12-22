Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в интервью проекту «O'zi Nima Gap?» журналистки Азизы Курбоновой прокомментировал ситуацию с газоснабжением в Узбекистане, а также ограничения на работу газовых заправок.

По его словам, Минэнерго вынуждено ограничивать работу метановых заправок, поскольку они напрямую подключены к газопроводам, через которые поставляется газ населению и промышленным объектам.

«Если вы обратили внимание, мы ограничили время их работы. Мы не закрывали их. Потому что, когда не работали метановые заправки, накапливался газ в трубах, было достаточное давление, чтобы доставить его населению. Это было сделано, чтобы удержать и доставить газ в достаточном объёме утром и вечером, когда больше всего потребляется газ», — заявил он.

Напомним, с начала месяца в регионах начали вводить ограничения продолжительности работы метановых заправок. Их деятельность ограничили 6 часами в день ( 6:00—12:00 ), а 13 декабря в шести регионах приостановили работу 632 из 1179 АГНКС (об этом сообщали «Худудгазтаъминот» и Минэнерго), то есть работали только 547 заправок.

Министр также сообщил, что в прошлом году из подземных газовых хранилищ (ПХГ) максимально отбиралось 28 млн кубометров газа в сутки, а в этом году удалось увеличить этот показатель до 33−34 млн кубометров.

«Наша ошибка в том, что в расчётах потребление население оказалось выше утверждённых, запланированных объёмов», — заявил он.

При этом в интервью «Газете.uz» в сентябре он заявил, что в прошлом году отбиралось 18 млн кубометров в сутки, а после расширения мощности газохранилища «Газли» будет возможность получать как минимум 30 млн кубометров.

Во время выступления перед депутатами в ноябре Журабек Мирзамахмудов также заявил, что из ПХГ в прошлом году отбиралось максимум 18 млн кубометров, а «сегодня за счёт новой установки, компрессорной станции можно получать до 40 млн кубометров».

В ноябре после встречи с президентом Узбекистана руководители «Узтрансгаза», «Худудгазтаъминота», «Региональных электрических сетей», Узэнергоинспекции и других предприятий представили отчёты о подготовке к зиме. По их словам, энергосистема была «готова к любым капризам погоды и аномальным холодам».

Председатель компании «Узтрансгаз» Аскар Исоков, в частности, заявил, что подземные газохранилища заполнены «на более чем 100%». «В прошлом году в это время были аномальные холода, наблюдался дефицит газа, проблемы в системе. В этом году мы полностью готовы к этой ситуации, даже если будут любые аномальные холода. У нас есть запасы в хранилищах. Мы способны обеспечить бесперебойную подачу [газа]», — подчеркнул он.

Отметим, что общая ёмкость ПХГ Узбекистана «Газли» и «Ходжаабад» составляет 3,9 млрд кубометров.