Подземные газовые хранилища (ПГХ) Узбекистана «Газли» и «Ходжаабад» заполнены на 98% по состоянию на 6 ноября. Об этом «Газете.uz» сообщила руководитель пресс-службы «Узтрансгаза» Шахноза Равшанова.

В частности, закачено 3,445 млрд кубометров газа из 3,5 млрд, запланированных в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. Это без учёта прошлогодних остатков газа. Отметим, что ёмкость ПГХ «Ходжаабад» составляет 900 млн кубометров, «Газли» — 3 млрд кубометров.

По её словам, в рамках проекта по увеличению объёмов активного хранения газа в подземном газохранилище «Ходжаабад» пробурено 5 скважин.

Шахноза Равшанова, что отбор пока не начался из-за благоприятных погодных условий, закачка продолжается.

В интервью «Газете.uz» 11 сентября министр энергетики Журабек Мирзамахмудов сообщил, что с учётом прошлогодних остатков на ПГХ «Газли» и «Ходжаабад» к тому моменту было накоплено около 3 млрд кубометров газа.

Глава Минэнерго тогда отметил, что по балансу планируется закачать 3,2 млрд кубометров газа. Он добавил, что до конца года планируется расширить мощность «Газли» до 4,5 млрд кубометров, а в перспективе — до 10 млрд кубометров.

«Первая задача — это закачать газ. Второй — это отбор. Если в прошлом году мы максимально в сутки отбирали 18 миллионов кубометров в сутки, а в один день, по-моему, даже 20 млн, то в этом году мы как минимум 30 млн кубометров сможем отобрать. То есть 10 миллионов в суточный ресурс добавляется — за счёт установки двух газоперекачивающих агрегатов», — заявил он.

СП Gazli Gas Storage, учреждённое «Узбекнефтегазом» и российским «Форусом», планирует увеличить ёмкость подземного хранилища газа «Газли» в два раза к 2025 году. «Газета.uz» сообщала, что авторы доклада «О состоянии нефтегазовой отрасли Узбекистана» ставили вопросы о необходимости проекта.