С 12 декабря сокращается график работы автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Узбекистане. Об этом сообщила компания «Худудгазтаъминот».

С наступлением холодов время работы газовых заправок было ограничено 9 часами в день — с 6:00 до 15:00. Теперь они будут работать только 6 часов в день — с 6:00 до 12:00.

Такое решение принято из-за падения давления газа на фоне роста потребления в некоторых регионах. «Эти меры носят временный характер и применяются при резком понижении температуры», — говорится в сообщении.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, «работа по улучшению газоснабжения потребителей продолжается», заявили в компании. В этот период для предотвращения перебоев с газом в отдельных махаллях и домах «Худудгазтаъминот» просит граждан использовать газовое оборудование только для основных нужд, а при выходе из дома максимально отключать отопительное оборудование.

Министерство энергетики 8 декабря сообщало, что ожидается снижение давления газа в период холодов, ожидаемых в период с 7 по 16 декабря (0 градусов — 8 декабря, -16 градусов — 12 декабря). На основании этого принимаются меры по ограничению времени работы метановых заправок «в целях бесперебойного обеспечения населения природным газом».

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее рассказал депутатам, какие меры были предприняты, чтобы избежать энергокризиса этой зимой и за счёт каких источников будет покрываться возможный дефицит газа и электроэнергии.

По его словам, прошлой зимой пиковый дефицит газа достигал 21,6 млн кубометров газа в сутки. Нехватку газа в этом году планируется восполнить из газохранилищ, пропускная мощность которых увеличилась с 18−20 млн до 35−40 млн кубометров. При необходимости будет сокращена на 30% подача газа для части газовых заправок (АГНКС): ранее они получают 15 млн кубометров в сутки, ограничения могут быть введены на 5 млн кубометров.

Также могут сократить подачу газа на 5 млн кубометров в сутки в комплекс по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL.

Руководители «Узтрансгаза», «Худудгазтаъминота», «Региональных электрических сетей», Узэнергоинспекции и других предприятий ранее представили отчёты о подготовке к зиме президенту. По их словам, энергосистема «готова к любым капризам погоды и аномальным холодам».