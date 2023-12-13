С 13 декабря половина автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Ташкенте и пяти областях Узбекистана временно приостановила работу. Об этом сообщила компания «Худудгазтаъминот».

Из 1179 газовых заправок в Ташкенте, Самаркандской, Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях работают 547 (46%). Как мы сообщали ранее, они открыты с 6:00 до 12:00.

Решение принято для недопущения перебоев в поставке газа населению, отметили в компании.

По данным Узгидромета, 14−15 декабря холодная воздушная масса будет отходить с территории Узбекистана, и морозы начнут ослабевать.

Министерство энергетики 8 декабря сообщало, что ожидается снижение давления газа в период холодов, ожидаемых с 7 по 16 декабря (0 градусов — 8 декабря, -16 градусов — 12 декабря). На основании этого принимаются меры по ограничению времени работы метановых заправок «в целях бесперебойного обеспечения населения природным газом».

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее рассказал депутатам, какие меры были предприняты, чтобы избежать энергокризиса этой зимой и за счёт каких источников будет покрываться возможный дефицит газа и электроэнергии.

По его словам, прошлой зимой пиковый дефицит газа достигал 21,6 млн кубометров газа в сутки. Нехватку газа в этом году планируется восполнить из газохранилищ, пропускная мощность которых увеличилась с 18−20 млн до 35−40 млн кубометров. При необходимости будет сокращена на 30% подача газа для части газовых заправок (АГНКС): ранее они получали 15 млн кубометров в сутки, ограничения могут быть введены на 5 млн кубометров.

Также могут сократить подачу газа на 5 млн кубометров в сутки в комплекс по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL.

Руководители «Узтрансгаза», «Худудгазтаъминота», «Региональных электрических сетей», Узэнергоинспекции и других предприятий ранее представили отчёты о подготовке к зиме президенту. По их словам, энергосистема «готова к любым капризам погоды и аномальным холодам».