Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов во время правительственного часа в Законодательной палате Олий Мажлиса 22 ноября рассказал о подготовке к зимнему сезону в Ташкенте.

По его словам, в ноябре прошлого года вводились ограничения на потребление электроэнергии в Узбекистане, то есть применялись «веерные отключения».

«На территории республики вводились ограничения до 10−16 млн кВт·ч в день, а во время аномальных холодов — до 20 млн кВт·ч в день. В чём была проблема [с энергоснабжением] в Ташкенте? В результате падения давления природного газа и отсутствия возможности для отопления многие включили электроэнергию [для отопления]. Система не выдержала нагрузку и поэтому начали гореть линии электропередачи, трансформаторы, были аварии на подстанциях», — заявил он.

Министр отметил, что основная цель принятого постановления президента от 11 марта 2023 года (ПП-91) — правильное распределение нагрузки, особенно в Юнусабадском и Алмазарском районах, где линии электропередач были переведены на другие крупные подстанции.

Кроме того, теплоцентрали (ТЦ) были подключены к системе газоснабжения населения, поэтому для ТЦ-3 и ТЦ-5 провели отдельные газопроводы из промышленной сети.

«Если на крупных станциях есть возможность сжигать мазут для поддержания теплоснабжения, то в этих котельных нет такой возможности при снижении давления газа. Эти котельные были полностью отремонтированы и специализированы для использования мазута в том числе. Созданы системы для хранения мазута. На сегодняшний день в ТЦ-3 и ТЦ-5 создан резерв мазута по 2000 тонны», — сообщил он.

Мирзамахмудов рассказал, что в Чиланзарском районе в рамках пилотного проекта для 51 многоэтажного дома построена когенерационная установка с газопоршневым двигателем от американской компании Caterpillar, которая работает даже при низком давлении газа до 0,3 атмосфер и вырабатывает одновременно электроэнергию и тепло.

Подписано соглашение государственно-частного партнёрства по строительству таких установок ещё в восьми районах столицы, добавил глава Минэнерго.

«До конца года в Ташкенте будут введены пять подстанций мощностью 664 МВт-ампер и напряжением 110 кВ, а также 101 км линий электропередачи 35 — 110 кВ, а также проведена реконструкция четырёх подстанций, благодаря чему их пропускная мощность увеличится на 129 МВт-ампер… 32,5 км кабелей были обновлены на более современные», — сказал он.

Министр отметил, что разработан алгоритм действий в условиях аномальных холодов и аварийных ситуаций, в случае которых, чтобы не оставить население и социальные объекты без электроэнергии, газа и тепла, при необходимости будут отключаться крупные потребители (предприятия, заводы).

«Если в прошлом году к 22 ноября у нас было в резервах 46 тысяч тонн мазута в республике, то на сегодняшний день — 340 тысяч тонн. То есть создан резерв мазута, создан гарантированный резерв газа. В прошлом году из подземных газохранилищ мы могли максимум получать 18 млн кубометров газа, а сегодня за счёт новой установки, компрессорной станции можно получать до 40 млн кубометров», — сказал он.

По словам глава Минэнерго, на модернизацию систему энергетики в Узбекистане потрачено 14 трлн сумов из госбюджета в рамках государственных программ и за счёт местных хокимиятов. Для работ в Ташкенте также направлялись кредитные средства.

Журабек Мирзамахмудов также рассказал о проделанной работе в других регионах и ответил на вопросы депутатов. Подробнее ознакомиться с его выступлением можно здесь.

После энергокризиса в Узбекистане, в том числе в столице, президент в марте подписал постановление «О мерах по стабильному обеспечению энергоресурсами потребителей в Ташкенте». Согласно документу, в 2023 году планируется реализовать проект развития электросетей напряжением 35 — 110 кВ для улучшения электроснабжения Ташкента. На это потребуется 3,56 трлн сумов. Новые подстанции построят на территории Yunusobod city, Tashkent city и в других районах.

Навоийский горно-металлургический комбинат выделил 361,6 млрд сумов для строительства и ремонта объектов в Шайхантахурском районе.