Президент Шавкат Мирзиёев 22 ноября посетил компанию «Узбекнефтегаз» и ознакомился с подготовкой энергетической системы Узбекистана к зимнему сезону.

Глава государства заявил, что в этом году на улучшение энергетической системы из всех источников направлено 14,5 трлн сумов (11,8 млрд долларов). «Обеспечили всем необходимым — сырьём, материалами, техникой. Теперь руководителям сферы необходимо в полной мере взять ответственность на себя, все чётко распланировать и обеспечить гарантированную поставку энергии», — сказал он.

После встречи с главой государства руководители «Узтрансгаза», «Худудгазтаъминота», «Региональных электрических сетей», «Тепловых электрических станций» представили отчёты.





В интервью телеканалу «Узбекистан 24» председатель компании «Худудгазтаъминот» Баходир Эшмуродов отметил, что прошлогодние аномальные холода показали недостатки в системе.

По его словам, из этой ситуации были сделаны выводы и в рамках поручений президента проведена подготовка к осенне-зимнему сезону. В частности, построены новые газопроводы протяжённостью 1151 км, отремонтированы 752 км газопроводов, трубы заменены на более крупные, приведены в порядок свыше 6000 км газопроводов.

«Кроме того, проведены ремонтные работы на газораспределительных пунктах. Система приведена в круглосуточную готовность любым капризам погоды. Это позволит равномерно обеспечить потребителей природным и сжиженным газом в осенне-зимний период», — заявил он.

Глава «Худудгазтаъминота» попросил потребителей обращаться в районные отделы компании, дежурные части и колл-центры 1104 или 71−281−18−11 по любым вопросам, связанным с газоснабжением.





Председатель компании «Региональные электрические сети» Улугбек Мустафоев сообщил, что системы энергетики в этом году выделено 14,5 трлн сумов. За это время 26 тысяч сотрудников отремонтировали 30 тысяч км электросетей низкого напряжения и 10 тысяч трансформаторов, а также установили 2500 новых трансформаторов.

По его словам, налажен круглосуточный режим работы, сформированы 1200 аварийных бригад.

«В прошлые годы при подготовке к зимнему сезону у нас не было таких запасов. Мы сформировали резерв из около 1200 трансформаторов, 400 км кабеля и другой электропродукции. Наш уважаемый народ может без проблем обращаться к нам круглосуточно по проблемам электричества. Мы гарантируем, что наши оперативные бригады выйдут на место и окажут практическую помощь», — сказал он, указав номер колл-центра — 1154 и 71−207−23−76.





Глава «Тепловых электрических станций» Баходир Жураев сообщил, что ТЭС производят 85% электроэнергии в Узбекистане. Исходя из прошлогодних проблем, сделаны выводы и отремонтированы 52 энергоустановок к 15 ноябрю, сообщил он. По его словам, это позволило сократить ограничения по мощности в сети на 300 МВт.

«На сегодняшний день у нас есть генерирующие мощности на 10,6 тысячи МВт. Наши возможности позволяют вырабатывать 240 млн кВт·ч в сутки. На сегодня мы сформировали запас из 342 тысяч тонн мазута», — заявил он.

Баходир Жураев отметил, что по поручению президента ведётся работа по снижению себестоимости производства электроэнергии с привлечением научных сотрудников. «Президент поставил требование гарантированного производства электроэнергии в декабре, январе, феврале и марте», — сказал глава «ТЭС».





Председатель компании «Узтрансгаз» Аскар Исоков сообщил, что подземные газохранилища заполнены «на более чем 100%».

«В прошлом году в это время были аномальные холода, наблюдался дефицит газа, проблемы в системе. В этом году мы полностью готовы к этой ситуации, даже если будут любые аномальные холода. У нас есть запасы в хранилищах. Мы способны обеспечить бесперебойную подачу [газа]», — подчеркнул он.





Председатель «Национальных электрических сетей Узбекистана» Дадажон Исакулов сообщил, что в структуре компании имеется 11860 км электросетей, 84 крупных подстанций, она занимается транзитом электроэнергии между государствами и её доставкой в области.

«К осенне-зимнему сезону этого года мы провели подготовку, сделав выводы из ошибок и недостатков, допущенных в прошлом году. Мы увеличили мощность наших подстанций примерно до 5575 МВт… Все ремонтные работы завершены. Мы готовы к любым чрезвычайным и другим ситуациям, любым погодным условиям в осенне-зимний сезон. Мы провели работы по модернизации во всех областях республики. Мы обеспечим стабильную работу энергосистемы в зимний период», — заявил он.

По его словам, в зимний период ожидается увеличение суточного потребления с 260 млн до 280 млн кВт·ч в сутки.





Глава Узэнергоинспекции Илхом Неъматуллаев заверил, что по поручению президента будет установлен строгий государственный контроль за поставками электроэнергии и природного газа потребителям. «Если будут задержки по обращениям потребителей, мы пойдём и возьмём ситуацию под контроль», — сказал он.

Неъматуллаев заявил, что за счёт цифровизации системы удаётся выявить незаконные подключения к энергосетям. Он также отметил, что большое внимание уделяется вопросу энергосбережения, поэтому среди потребителей будут проводиться разъяснительные работы.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов ранее рассказал депутатам, как идёт подготовка к зиме в Ташкенте и в Узбекистане, чтобы избежать энергокризиса. Для этого были отремонтированы котельные, построены новые подстанции и линии электропередач, созданы резервы мазута и выполнены другие работы.