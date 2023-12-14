Первый заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев на пресс-конференции 12 декабря рассказал о методах вымогательства со стороны преступных групп, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, ГУВД пытается быть более открытыми, однако есть оперативная информация, которую пока нельзя раскрывать с учётом тайны следствия.

«Что касается вопроса о том, как они занимались вымогательством. Например, вы предприниматель, который хорошо ведёт свою деятельность. Вас изучат, найдут какое-то слабое место, возможно, у вас есть „вторая жена“. Потом вас пригласят и будут давить, чтобы дали такую-то сумму, иначе идут угрозы. Если не дадите деньги, то вас снова пригласят, в окружении будут спортсмены, избивают и говорят, что это последнее предупреждение. Предприниматель идёт и приносит 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов», — заявил он.

Кроме того, есть информация, что «уличные банды собирали долю у крупных организаций и предприятий», сказал он.

Первый замглавы ГУВД Ташкента отметил, что преступные группы взяли на себя обязанности государства по решению проблем граждан «в ускоренном порядке», а «не в рамках закона».

«Над этим ведётся работа. Также есть вопрос [взыскивания] долга. Например, один гражданин условно задолжал другому 1 млн долларов для занятия предпринимательством, но он прогорел. Эти [преступные группы] берут на себя функции государства. Граждане обращаются к ним, а они вызывают должника и говорят, чтобы он принёс 1,2 млн долларов, и начинают угрожать, применяют силу, запугивают. Одного пострадавшего предпринимателя заставили это сделать, ударив в ухо, из-за чего у него произошёл разрыв барабанной перепонки», — рассказал он.

Отвечая на вопрос, почему некоторые люди обращаются к таким группам для решения проблем, Дониёр Ташходжаев ответил: «Просто мы не можем так избить и взыскать [деньги]. Мы делаем это в рамках закона, а это требует времени».

По его словам, подготовка к проведению рейдов против преступных групп планировалось длительное время и никакой связи с операциями в зарубежных странах нет.

Кроме того, правоохранительные органы на данный момент не выявили связь между задержанными лицами и государственными служащими.

«У меня сейчас нет таких данных. Если во время предварительного следствия поднимутся такие вопросы, то уголовное дело или часть уголовного дела нам придётся передать органам прокуратуры. За следствие по этим статьям отвечают они», — сказал он.

Комментируя предположения о возможном «покровительстве» преступных групп со стороны сотрудников органов внутренних дел, Дониёр Ташходжаев заявил, что «мы не будем жалеть наших сотрудников, если они замешаны в этом».

ГУВД Ташкента 2 декабря заявило о проведении в Ташкенте масштабных рейдов по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия проводятся по всему Узбекистану — «для улучшения криминогенной ситуации».

Среди задержанных — Саидазиз Сайдалиев, известный как «Саидазиз медгородок». Он и ещё несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги «выбивали» у людей долги.

В столице также задержан Бахтиёр Кудратуллаев, «Бахти Ташкентский», по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, задержан и заключён под стражу предприниматель Салим Абдувалиев, известный как «Салимбай».

Всего задержано свыше 100 человек, из которых 52 заключены под стражу. ГУВД сообщает, что имеет достаточно доказательств для их привлечения к уголовной ответственности.