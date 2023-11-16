Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства газохимического комплекса «25 лет Независимости» в Байсунском районе Сурхандарьинской области.

По данным пресс-службы главы государства, месторождение газа здесь было открыто несколько десятилетий назад, однако «из-за сложной географии, отсутствия на тот момент современных технологий и средств никто не осмеливался его осваивать».

«Благодаря решительности Шавката Мирзиёева в этом направлении были предприняты практические шаги. Глава государства находился здесь в апреле 2019 года и ознакомился с предварительными геологоразведочными работами и технико-экономическим обоснованием. В декабре того же года началось строительство завода», — говорится в сообщении.





Стоимость этого проекта, реализуемого иностранным предприятием Surhan Gas Chemical Operating Company, составляет 2,9 млрд долларов (в апреле 2021 года проект оценивался в 2 млрд долларов). Комплекс будет иметь мощность по добыче и переработке 5 млрд кубометров газа в год.

Как отмечается в сообщении, на данный момент в разработку месторождения инвестировано 1,45 млрд долларов, завершены буровые работы на 20 скважинах, успешно испытано 11 газовых скважин. Практически завершены фундаментные работы и строительство металлоконструкций.

Проекты и строительство завода осуществляются на основе лицензированных технологий британской компании Shell. Предприятие «отвечает самым современным экологическим требованиям и способен нейтрализовать 99% вредных отходов производства». Подобное оборудование устанавливается на этом заводе впервые в странах СНГ, отметили в пресс-службе.

Завод сам генерирует электроэнергию и поставляет её жителям района.





Здесь глава государства ознакомился с результатами геологоразведочных и сейсмических исследований, а также побеседовал с инвесторами, специалистами и строителями, участвующими в освоении месторождения.

«Главной целью должна быть не продажа газа в виде сырья, а его переработка и получение продукции с добавленной стоимостью. Чтобы вложения быстро окупились и завод был конкурентоспособным, необходимо обеспечить, чтобы конечная продукция была качественной и прибыльной», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил разработать соответствующее постановление.

Комплекс расположен в 20 км от Байсуна. В настоящее время на его строительстве работают более 7000 человек. Первая очередь будет запущена в мае следующего года и выйдет на полную мощность в 2025 году.

Завод станет восьмым газохимическим комплексом в Узбекистане, одним из крупнейших промышленных предприятий Сурхандарьи. Множество тысяч человек будут обеспечены высокодоходной работой, говорится в сообщении.

«Жители Байсуна должны почувствовать, что в их районе построен такой огромный завод и созданы тысячи рабочих мест. Теперь вокруг этого комплекса необходимо развивать смежные отрасли», — сказал президент.

Глава государства также ознакомился с презентацией проекта по освоению перспективного месторождения горючих сланцев в Байсуне. Представлена информация о возможностях получения на его базе электроэнергии, сланцевой нефти и газа.

О проекте

В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов — Gas Project Development Central Asia (ранее совместное предприятие «Газпрома» и Газпромбанка), Altmax Holding (Кипр) и «Узнефтегаздобыча» соглашение о разделе продукции на инвестиционном блоке «Узбекистон мустакиллиги» с доразведкой и разработкой газового месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» со строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области.

Стоимость всего комплекса оценивался в 5,8 млрд долларов.

Проект реализуется на условиях СРП сроком 35 лет, оператором выступает компания ИП ООО Surhan Gas Chemical Operating Company.

Буровые работы выполняет компания Eriell, проектирование, поставку оборудования и строительство газоперерабатывающего завода, объектов инфраструктуры, системы сбора, подготовки и транспортировки газа на условиях «под ключ» — Enter Engineering.

На экспорт российской техники для газового месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» в Сурхандарье ВЭБ.РФ и «Газпромбанк» в 2021 году выделили кредит в 900 млн долларов.