Компания Surhan Gas Chemical Operating Company, ВЭБ.РФ и «Газпромбанк» подписали базовые индикативные условия финансирования по реализации проекта по разведке и разработке газового месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Подписи под документом поставили генеральный директор Surhan Gas Chemical Operating Company Андрей Игнатов, заместитель председателя правления «Газпромбанка» Алексей Белоус и заместитель председателя правления ВЭБ.РФ Даниил Алгульян. Церемония подписания состоялась в присутствии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Проект включает в себя строительство газоперерабатывающего завода и объектов инфраструктуры в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан с добычей, транспортировкой и реализацией природного газа.

Общая стоимость проекта оценивается в 1,75 млрд долларов. Кредитные средства российских финансовых институтов определены в объеме 900 млн долларов, их направят на финансирование поставок российской продукции и услуг. Общий объем вложенных инвестиций по состоянию на текущий момент составляет около 477 млн долларов.

Проект М-25 реализуется консорциумом международных инвесторов на условиях соглашения о разделе продукции, заключенного с Узбекистаном в апреле 2017 года. Акционерами проекта являются Altmax Holding, «Узбекнефтегаз» и Gas Project Development Central Asia. В качестве оператора в рамках соглашения о разделе продукции действует компания Surhan Gas Chemical Operating Company.

Месторождение М25 является крупнейшим неразработанным на данный момент газовым месторождением в Узбекистане. Оценка запасов газа составляет более 150 млрд кубометров сырого газа. Основная часть запасов газа имеет высокое содержание диоксида углерода и сероводорода. Товарный газ будет производиться на установках удаления кислых газов газоперерабатывающего завода, производительность которого составляет 5 млрд кубометров газа в год. Проектирование и строительство ГПЗ ведется на основании лицензионных технологий по очистке газа и производству серы компании Shell.

Месторождение и площадка строительства ГПЗ расположены в 20 км от Байсуна в Сурхандарьинской области. Действующий магистральный газопровод «Шуртан-Шерабад» и железнодорожная линия проходят на расстоянии 10 км от ГПЗ.

В декабре 2019 года проект завершил работы по изысканиям и проектированию эксплуатационных скважин, в 2020 году началось бурение эксплуатационных скважин на юрский комплекс месторождения. В рамках программы геологоразведочных работ на инвестиционном блоке в 2019—2020 годах проведены сейсморазведочные работы 2D, а в настоящий момент ведется бурение поисковой скважины с целью детального геологического изучения перспективных газоносных площадей и структур.