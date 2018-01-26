Компания Surhan Gas Chemical Operating Company начала строительство оценочной скважины на месторождении «25 Лет Независимости» для подтверждения запасов углеводородов, сообщила пресс-служба оператора.

Сейчас запасы месторождения «25 лет Независимости» и инвестиционного блока «Узбекистон Мустакиллиги» оцениваются более чем в 100 млрд кубометров природного газа.

В качестве бурового подрядчика привлечена международная буровая компания ERIELL. Сервисные услуги в рамках проекта предоставляют подрядчики Baker Hughes, Halliburton и NOV.

Помимо бурения оценочной скважины, сейчас на месторождении «25 лет Независимости» проводится экологический аудит контрактной площади всего блока, начата работа с международными консультантами по организации маркетингового исследования, концептуальной проработке проекта и аудиту запасов.

Соглашение о доразведке и разработке месторождения со строительством газоперерабатывающего завода было подписано в апреле 2017 года между Узбекистаном и консорциумом инвесторов в составе Altmax Holding, Gas Project Development Central Asia AG (совместное предприятие «Газпрома» и Газпромбанка) и АО «Узбекнефтегаз». Стоимость проекта — 5,8 млрд долларов.