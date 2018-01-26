Компания Surhan Gas Chemical Operating Company начала строительство оценочной скважины на месторождении «25 Лет Независимости» для подтверждения запасов углеводородов, сообщила пресс-служба оператора.
Сейчас запасы месторождения «25 лет Независимости» и инвестиционного блока «Узбекистон Мустакиллиги» оцениваются более чем в 100 млрд кубометров природного газа.
В качестве бурового подрядчика привлечена международная буровая компания ERIELL. Сервисные услуги в рамках проекта предоставляют подрядчики Baker Hughes, Halliburton и NOV.
Помимо бурения оценочной скважины, сейчас на месторождении «25 лет Независимости» проводится экологический аудит контрактной площади всего блока, начата работа с международными консультантами по организации маркетингового исследования, концептуальной проработке проекта и аудиту запасов.
Соглашение о доразведке и разработке месторождения со строительством газоперерабатывающего завода было подписано в апреле 2017 года между Узбекистаном и консорциумом инвесторов в составе Altmax Holding, Gas Project Development Central Asia AG (совместное предприятие «Газпрома» и Газпромбанка) и АО «Узбекнефтегаз». Стоимость проекта — 5,8 млрд долларов.
Kurbonov Sherzod
Все это радует, молодцы что открыли новое месторождение! Газ нам нужен как воздух.
Но беспокоит то, что в отдаленных районах областей отсутствует газ в домах, топить нечем — угля нет, дров нет, система электроснабжения не выдерживает нагрузки. Нужно хотя бы в зимний сезон при низких температурах обеспечить население газом или его альтернативой именно для нужд отопления (благо газ в баллонах раздают, еду можно приготовить).
Некоторые руководители настолько потеряли совесть, что просто перерезали и демонтировали на улицах газовые трубы, по которым прежде подавался газ. Эти трубы прокладывались годами, тяжело представить сколько времени, усилий и нервов на это ушло. Население можно сказать морально привыкло к тому, что газа нет, каждый выкручивается как может, но когда перерезают трубы это вызывает явное недовольство и гнев.