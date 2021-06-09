Группа компаний Enter Engineering сообщает, что работы по проекту «Проектирование, поставка оборудования и строительство газоперерабатывающего завода, объектов инфраструктуры, системы сбора, подготовки и транспортировки газа на условиях «под ключ» в рамках соглашения о разделе продукции в отношении инвестиционного блока «Узбекистон мустакиллиги», которые были начаты в декабре 2019 года, на сегодняшний день находятся в активной фазе.





Enter Engineering в рамках данного проекта выполняет все виды работ, необходимые для реализации проекта: проектирование, закупка, строительство, предпусконаладочные и пуско-наладочные работы.

Строительные работы будут выполнены в пять этапов:

Газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Инфраструктура ГПЗ, включающая подъездную автодорогу, серопровод, склад хранения серы, вахтовый городок на 250 человек, жилой городок для газовиков на 106 семей, полигон промышленных отходов. Система сбора газа со скважин Юрских отложений. Трубопровод товарного газа. Внешняя инфраструктура, включая сеть электроснабжения, систему водоснабжения, складское хозяйство.

В данное время ведется детальное проектирование объектов ГПЗ и инфраструктуры. Завершено проектирование трубопровода товарного газа и основного источника внешнего водоснабжения. Для продолжения дальнейших работ по детальному проектированию определен источник резервного водоснабжения (Южно-Сурханское водохранилище), согласован земельный участок под строительство жилого городка, а также расположение складского хозяйства. В части проектирования завода осуществляется выпуск технологических схем, опросных листов и заявок на закупку оборудования и материалов, а также чертежей строительной части для начала первоочередных строительно-монтажных работ.

В активной стадии находится процесс производства оборудования длительного цикла изготовления. Осуществляется выпуск и согласование ключевой конструкторской документации, размещение заказов и поставка основных материалов для производства оборудования. К концу текущего года ожидается поставка на строительную площадку первого крупногабаритного оборудования для завода.





В непрерывном процессе осуществляется поставка материалов для строящихся объектов инфраструктуры. На днях закончились работы по планировке площадки завода, устройству первых фундаментов под основное технологическое оборудование, прокладке водовода и возведению водозаборных сооружений, строительству автодорожного моста на подъездной дороге к ГПЗ. На этапе завершения находятся общестроительные и электромонтажные работы в зданиях и сооружениях вахтового городка.

Проект M-25 включает в себя разведку и разработку газового месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги», строительство газоперерабатывающего завода и объектов инфраструктуры в Сурхандарьинской области с добычей, транспортировкой и реализацией природного газа.

Проект реализуется консорциумом международных инвесторов на условиях соглашения о разделе продукции, заключенного с Узбекистаном в апреле 2017 года.

В качестве оператора проекта в рамках соглашения о разделе продукции действует компания ИП ООО Surhan Gas Chemical Operating Company.

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