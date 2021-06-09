Группа компаний Enter Engineering сообщает, что работы по проекту «Проектирование, поставка оборудования и строительство газоперерабатывающего завода, объектов инфраструктуры, системы сбора, подготовки и транспортировки газа на условиях «под ключ» в рамках соглашения о разделе продукции в отношении инвестиционного блока «Узбекистон мустакиллиги», которые были начаты в декабре 2019 года, на сегодняшний день находятся в активной фазе.
Enter Engineering в рамках данного проекта выполняет все виды работ, необходимые для реализации проекта: проектирование, закупка, строительство, предпусконаладочные и пуско-наладочные работы.
Строительные работы будут выполнены в пять этапов:
- Газоперерабатывающий завод (ГПЗ).
- Инфраструктура ГПЗ, включающая подъездную автодорогу, серопровод, склад хранения серы, вахтовый городок на 250 человек, жилой городок для газовиков на 106 семей, полигон промышленных отходов.
- Система сбора газа со скважин Юрских отложений.
- Трубопровод товарного газа.
- Внешняя инфраструктура, включая сеть электроснабжения, систему водоснабжения, складское хозяйство.
В данное время ведется детальное проектирование объектов ГПЗ и инфраструктуры. Завершено проектирование трубопровода товарного газа и основного источника внешнего водоснабжения. Для продолжения дальнейших работ по детальному проектированию определен источник резервного водоснабжения (Южно-Сурханское водохранилище), согласован земельный участок под строительство жилого городка, а также расположение складского хозяйства. В части проектирования завода осуществляется выпуск технологических схем, опросных листов и заявок на закупку оборудования и материалов, а также чертежей строительной части для начала первоочередных строительно-монтажных работ.
В активной стадии находится процесс производства оборудования длительного цикла изготовления. Осуществляется выпуск и согласование ключевой конструкторской документации, размещение заказов и поставка основных материалов для производства оборудования. К концу текущего года ожидается поставка на строительную площадку первого крупногабаритного оборудования для завода.
В непрерывном процессе осуществляется поставка материалов для строящихся объектов инфраструктуры. На днях закончились работы по планировке площадки завода, устройству первых фундаментов под основное технологическое оборудование, прокладке водовода и возведению водозаборных сооружений, строительству автодорожного моста на подъездной дороге к ГПЗ. На этапе завершения находятся общестроительные и электромонтажные работы в зданиях и сооружениях вахтового городка.
Проект M-25 включает в себя разведку и разработку газового месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги», строительство газоперерабатывающего завода и объектов инфраструктуры в Сурхандарьинской области с добычей, транспортировкой и реализацией природного газа.
Проект реализуется консорциумом международных инвесторов на условиях соглашения о разделе продукции, заключенного с Узбекистаном в апреле 2017 года.
В качестве оператора проекта в рамках соглашения о разделе продукции действует компания ИП ООО Surhan Gas Chemical Operating Company.
Facebook: fb.com/EnterEngineering
Instagram: @enter_engineering_group
Telegram: t.me/enterengineeringpteltd
На правах рекламы.