Ферганский районный суд по уголовным делам назначил на 30 октября в 11:30 рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Олимжона Хайдарова. Информация о заседании появилась на портале Верховного суда, обратила внимание «Газета.uz».

Напомним, Олимжон Хайдаров был задержан 29 июля в ходе оперативного мероприятия. УВД Ферганской области заявило, что он подозревается в вымогательстве у руководителей торгового комплекса «Коканд Истиклол» 10 тысяч долларов в обмен на нераспространение подготовленной им критической статьи.

10 октября следственный орган утвердил обвинительное заключение в отношении блогера, которому, помимо обвинения по пункту «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство в крупном размере), предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 этой же статьи (вымогательство повторно или опасным рецидивистом), а также по пункту «а» части 3 статьи 139 (клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и пункту «а» части 3 статьи 140 (оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга) Уголовного кодекса. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Маруфжон Усмонов. Фото: zarnews.uz.2

По делу проходят пять истцов и пострадавших. Среди них — хоким Коканда Маруфжон Усмонов, до этого работавший заместителем госсоветника президента, Нуриллохон Тешабоев, который работает или ранее работал начальником службы общественной безопасности — заместителем ОВД Узбекистанского района, Вохиджон Содиков (предположительно также работает в органах внутренних дел), а также Фахритддин Абдувахобов и Олим Хасанов.