Известный блогер Олимжон Хайдаров, 29 июля задержанный правоохранительными органами в Коканде Ферганской области, решением суда в тот же день был заключён под стражу. Младший брат блогера Салимжон Хайдаров поделился с «Газетой.uz» решением суда о применении меры пресечения.

УВД Ферганской области в сообщении о задержании отмечало, что Хайдаров подозревается в вымогательстве у руководителей торгового комплекса «Коканд Истиклол» 10 тысяч долларов в обмен на нераспространение подготовленной им критической статьи. Из этой суммы он якобы получил 7500 долларов и был задержан при получении оставшихся 2500 долларов.

В решении Кокандского городского суда по уголовным делам говорится, что блогер подготовил критический материал о сокращении площади торговых рядов из-за расширения между ними расстояния для проезда пожарных машин (в июне на рынке был крупный пожар, из-за узких проездов не могли проехать пожарные расчёты).

В конце июня Хайдаров в своём Telegram-канале отмечал узость рядов, по которым не сможет проехать пожарная машина.

Фото: t.me/OlimjonHaydarov.

Хайдаров, утверждается в документе, грозил публикацией видеоматериала об этом, после чего правоохранительные органы должны были начать проверять торговый комплекс. В решении суда говорится, что блогер сначала получил 5000 долларов, а затем вымогал ещё 5000.

23 июля Олимжон Хайдаров, согласно документу, встретился с заявителем О. Хасановым в Багдадском районе Ферганской области и получил 2500 долларов. Его задержали 29 июля во время второй встречи с Хасановым, который, говорится в документе, передал ещё 2500 долларов за нераспространение материала.

Заместитель прокурора Коканда М. Отабоев, принимавший участие в судебном заседании, сообщил, что блогер подозревается в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство в крупном размере / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет). Он попросил заключить подозреваемого под стражу, поскольку это преступление считается тяжким, а Хайдаров на свободе может уклоняться от следствия и суда, а также помешать «установлению правды».

Судья К. Абдуллаев удовлетворил просьбу прокурора Коканда и принял решение о заключении под стражу блогера в 10-м следственном изоляторе.

Салимжон Хайдаров сообщил, что его брат объявил голодовку. По его словам, «близкие очень обеспокоены» ситуацией.

«О задержании моего брата мы узнали из социальных сетей. Потом он смог позвонить из Коканского ОВД. Он рассказал, что когда разговаривал со знакомым на улице в Багдадском районе, к ним подошли сотрудники внутренних дел, скрутили ему руки за спиной, бросили деньги в машину брата и заставили его коснуться их руками», — сказал Салимжон Хайдаров. Об этом же со ссылкой на Салимжона Хайдарова написал ряд блогеров.

Он также рассказал, что 29 июля примерно в 17:00 сотрудники ОВД провели обыск в доме блогера.

«Пять-шесть сотрудников ОВД пришли к нам домой в Куштепинском районе и произвели обыск. Нас ни о чем не просили, а мы не сопротивлялись. Забрали два компьютера, сувенирный нож и старые телефоны, принадлежавшие брату», — сказал он.

По словам Салимжона Хайдарова, родственники не верят, что блогер занимался вымогательством. «До сих пор мы не слышали, чтобы мой брат брал у кого-то деньги и работал. Раньше он брал деньги из дома, чтобы сводить концы с концами», — сказал он.

В качестве адвоката Олимжона Хайдарова привлечён Дилшод Жураев из Ташкента.