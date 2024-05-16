Махмуд Шухратович Истамов назначен руководителем аппарата Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

В феврале Махмуд Истамов был освобождён от должности прокурора Бухарской области, которую он занял в январе 2021 года.

Махмуд Истамов (1979 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного юридического университета (2000), по специальности юрист. В 2004—2005 годах работал руководителем Центра обеспечения правовой информацией при Министерстве юстиции, в 2005—2006 годах — начальником отдела Центра по мониторингу за реализацией нормативно-правовых актов при Минюсте.

В 2006—2017 годах занимал разные должности в службах Аппарата президента. В 2017—2019 годах был заместителем и первым заместителем министра юстиции. Летом 2019 года был избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии.