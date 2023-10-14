Правоохранительные органы Ферганской области 10 октября завершили следствие по делу блогера Олимжона Хайдарова и 13 октября передали дело в Ферганский районный суд по уголовным делам. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

По его словам, 10 октября следственный орган утвердил обвинительное заключение в отношении Хайдарова, которому, помимо обвинения по пункту «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство в крупном размере), предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 этой же статьи (вымогательство повторно или опасным рецидивистом), а также по пункту «а» части 3 статьи 139 (клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и пункту «а» части 3 статьи 140 (оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга) Уголовного кодекса. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дата суда будет объявлена позже, отметили в Верховном суде.

Адвокат блогера Дилшод Жабборов сообщил «Газете.uz», что ни одно из обвинений в ходе следствия не нашло своего подтверждения.

Источник: Олимжон Хайдаров / Facebook.

Напомним, Олимжон Хайдаров был задержан 29 июля в ходе оперативного мероприятия. УВД Ферганской области заявило, что он подозревается в вымогательстве у руководителей торгового комплекса «Коканд Истиклол» 10 тысяч долларов в обмен на нераспространение подготовленной им критической статьи.

В решении Кокандского городского суда по уголовным делам отмечалось, что блогер подготовил критический материал о сокращении площади торговых рядов из-за расширения между ними расстояния для проезда пожарных машин (в июне на рынке был крупный пожар, сообщалось, что из-за узких проездов не могли проехать пожарные расчёты).

Младший брат задержанного сообщал со ссылкой на самого Олимжона Хайдарова, что когда тот разговаривал со знакомым на улице в Багдадском районе, к ним подошли сотрудники внутренних дел, «скрутили ему руки за спиной, бросили деньги в машину брата и заставили его коснуться их руками». Подтверждения или опровержения этой информации не было.

Дополнительная информация о деле доступна в материалах по теме, перечисленных ниже.