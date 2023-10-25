Представители сервиса Yandex Go рассказали, как идёт работа по становлению компании налоговым резидентом Узбекистана. Корреспондент «Газеты.uz» посетил стенд Yandex на выставке ICTExpo, которая проходит в Ташкенте в рамках Недели информационно-коммуникационных технологий с 24 по 27 октября.

«Мы работаем в соотвествии с законодательством республики. Уже зарегистрировали юридическое лицо в Узбекистане и подтверждаем, что до 1 декабря локализуем информационный сервис Yandex Go на территории страны, — заявил руководитель Yandex Go в СНГ Кирилл Свинцов. — Это означает, что сервис будет предоставляться от местной компании с уплатой применимых налогов. Сейчас настраиваем процессы».

Кирилл Свинцов. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

«После локализации с 1 декабря наша компания от местного юридического лица начнёт оказывать услуги местным партнёрам и оказывать услуги по перевозке уже локально. Это означает, что будут оплачиваться все применяемые в соответствии с законодательством налоги и социальные выплаты. Компания от местного юридического лица будет взаимодействовать только с локальными юридическими лицами, находящимися в Узбекистане. Это говорит о нашей большой заинтересованности в продолжении инвестирования и развитии данного рынка», — сказал руководитель Yandex Go в СНГ.

Кроме того, по словам Кирилла Свинцова, компания также находится в диалоге с Налоговым комитетом по вопросу фискализации перевозок пассажиров.

«Мы — первая платформа в стране, которая начала сотрудничать с ведомством по этому направлению. Это новый для рынка процесс, и мы рассчитываем совместно реализовать эту задачу в разумные сроки», — подчеркнул он.

Напомним, в сентябре Налоговый комитет Узбекистана потребовал, чтобы зарегистрированная в Нидерландах компания Ridetech International, которая представляет приложение Yandex Go, стала налоговым резидентом Узбекистана. Кроме того, от компании требовалось обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек. В противном случае комитет намеревался затребовать блокировку сервиса Yandex Go на территории Узбекистана.

В тот же день, когда распространилось это заявление Налогового комитета, в Yandex Go заявили, что компания станет налоговым резидентом Узбекистана и продолжит работу после 1 декабря, заявили в компании в ответ на требование Налогового комитета пройти необходимую регистрацию.

Yandex на выставке также поделился итогами развития сервисов в Узбекистане в 2023 году. Компания считает страну одним из ключевых рынков для сервисов заказа такси, доставки и еды в приложениях Yandex Go и Yandex Eats.

В технологии безопасности, которые стали одним из фокусов компании в Узбекистане, сервис инвестировал более 350 тысяч долларов. Среди инициатив, реализованных за это время, — автоматическая система мониторинга скорости и стиля вождения при выполнении заказов, которая помогает предотвратить аварийные ситуации.

Yandex Go также стал первым сервисом в Узбекистане, который предложил для водителей и их пассажиров — бесплатное страхование в поездке с расширенным покрытием свыше 100 млн сумов на каждого человека, находящегося в автомобиле во время заказа.

Сервис инвестировал 100 тысяч в развитие образовательной среды для школьников, чтобы сделать доступнее STEM обучение и поддержать развитие IT-индустрии в Узбекистане. Одним из образовательных проектов стал запуск на базе IT-парка в Ташкенте бесплатной Школы программирования для учеников 8−10-х классов. За год каждый её ученик решит около 500 задач на языке программирования Python.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

В 2023 году Yandex Go в Узбекистане выступил спонсором Technovation Girls — регионального этапа технологического конкурса для девушек. По итогам международного финала этого соревнования в Кремниевой долине (США) команда из Узбекистана впервые заняла призовое место.

В марте 2023 года в Узбекистане начал работать Yandex Eats — сервис для заказа готовой еды из ресторанов и доставки продуктов. Сегодня он доступен в Ташкенте и Самарканде, к нему подключены более 800 локальных и сетевых партнёров.

В Yandex Go отметили, что в результате выхода на рынок доставки еды новых агрегаторов отрасль foodtech выросла в 2,5 раза.