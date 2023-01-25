Когда Зебинисо пришла в Technovation Girls Uzbekistan, крупнейшую в стране STEM-программу для девушек, она училась в 7-м классе. Девочка тогда не только не знала языков программирования, но и не умела пользоваться компьютером в целом. По правилам Technovation, Зебинисо собрала команду, в которой оказались девочки постарше и со знаниями информационных технологий.

Зебинисо рассказывает, что поначалу чувствовала себя неловко, но командная работа помогла преодолеть препятствия. Проект длился три месяца. За это время команда создала мобильное приложение iMigrant. С его помощью трудовые мигранты из Узбекистана в России могут лучше узнать законодательство страны пребывания и определить своё местонахождение в экстренных ситуациях. Программа Technovation стала воротами в мир IT.



Technovation Girls — международный технологический конкурс для девушек, который ежегодно проходит в 160 странах мира. Его цель — привить участницам «гибкие» навыки, заинтересовать девушек IT-технологиями и предпринимательством в IT-сфере. Сейчас стартует новый сезон конкурса.

В течение 12 недель участницы обучаются программированию, маркетингу, а также навыкам презентации и ведения бизнес-проектов. Девушки учатся решать социально значимые проблемы с помощью технологий и создают инновационные мобильные приложения в областях, связанных с целями устойчивого развития ООН.

Как все начиналось

Technovation Girls проходит в Узбекистане уже седьмой год. Идея проводить конкурс в стране пришла к специалисту по информационным технологиям и стартапам Елене Селезнёвой и специалисту по зелёным технологиям и устойчивому развитию Саиде Юсуповой в 2016 году. Тогда женщины посетили Кремниевую Долину в рамках программы TechWomen.

Фото: Ансель Юсубалиев.

Елена Селезнёва и Саида Юсупова решили, что по возвращении реализуют аналогичный проект для девочек в Узбекистане. Координаторы хотели помочь молодому поколению овладеть навыками программирования и решать социальные проблемы с помощью IT. За поддержкой они обратились к знакомым и друзьям.

Программу удалось запустить спустя два месяца. Инициативу поддержали Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Университет Инха и Ассоциация поддержки детей и семей. В последующие годы партнёрами проекта стали Центр передовых технологий, Министерство инновационного развития, Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ, Госкомэкологии, ООН, ПРООН и ЮНИСЕФ, а также посольства Японии, США, Франции, Израиля и других. В этом году число партнёров пополнил онлайн-сервис Yandex Go.

В 2018 году Technovation Girls Uzbekistan расширил поле своей деятельности. Помимо Ташкента, проект проходил в Нукусе, Ургенче, Карши, Самарканде и Фергане. В 2019 году организаторы основали ННО Tech4Impact.

Фото: Ансель Юсубалиев.

Новый сезон

В этом году мероприятия, посвящённые запуску программы, прошли в Ташкенте, Нукусе и Фергане. Елена Селезнёва отметила «Газете.uz», что за прошедшие годы проект вырос как в качестве, так и по количеству участников.

Если во втором сезоне конкурса, в 2017 году, финальные проекты сдали 22 команды, то в четвёртом сезоне уже 42. За шесть лет до финала дошли 197 команд, в программе участвовали более 450 менторов и 2500 девушек из 9 регионов Узбекистана. В 2018 году команда из Узбекистана впервые прошла в международный финал и представляла свой проект в Кремниевой Долине (США), а 2021 году стала региональным победителем в Азии.

Сколько команд дойдут до конца в этом году, пока неизвестно, так как сезон только начался. По состоянию на 24 января в конкурсе участвуют 65 команд (регистрация открыта до 1 февраля), однако не все из них дойдут до финиша.

Саида Юсупова сказала, что ценит не только количество команд, завершивших программу, но и вовлеченность в проект тех участников, которые заинтересовались им.

«Три месяца работать не так-то просто, — объяснила Саида Юсупова, добавив, что не все взрослые справляются с нагрузкой.

Фото: Ансель Юсубалиев.

«Это самый полезный проект, который я делаю», — сказала Елена Селезнёва. Для неё важно, что участницы расширяют свой кругозор. Она считает, что в будущем девочки станут хорошим примером для других. Многие участницы получили работу в престижных IT-корпорациях, стали менторами и амбассадорами Technovation. Они помогают новому поколению девочек осваивать навыки программирования и вовлекают желающих в проект.

Гендерный разрыв и «неженское дело»

Замминистра инновационного развития развития (в начале года министерство было преобразовано в Министерство высшего образования, науки и инноваций) Шахло Турдикулова отметила, что программу Techonavation Girls необходимо развивать для сокращения гендерного разрыва в сфере IT.

Фото: Ансель Юсубалиев.

«Гендерный вопрос в сфере науки и технологи актуален для Узбекистана. Мы работаем над увеличением числа девушек и женщин, обучающихся и работающих в STEM-направлениях, и программа Technovation — отличная возможность для девушек, заинтересованных в этой сфере», — сказала Шахло Турдикулова.

Она добавила, что система образования в Узбекистане не фокусируются на развитии в детях креативного мышления. Такие программы, как Technovation способствуют этому. Кроме того, участницы становятся более уверенными в себе и могут высказать своё мнение.

«Девочки больше подвержены сомнениям», — объяснила она.

Фото: Ансель Юсубалиев.

Фото: Ансель Юсубалиев.



Technovation также обучает девочек командной работе. Координаторы Елена Селезнёва и Саида Юсупова рассказывают, что на фоне выбора идей в командах возникают конфликты. В поиске компромиссов им помогают менторы. Девочки учатся идентифицировать проблему и искать решение. В конечном счёте это учит их мыслить критически.

«Иногда они предлагают нереалистичные решения, но в отличие от взрослых они не видят преград. А как ещё рождаться инновациям?» — сказала Саида Юсупова.

Она добавила, что преграды участницам порой создают родители, которые считают увлечение своих дочерей «неженским делом». Чтобы разрушить стереотипы, координаторы организовывают специальные сессии для родителей, в рамках которых рассказывают, какие возможности открывает программа. «Когда родители меняли своё мнение, девочки раскрывались», — сказала Саида Юсупова.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, в Узбекистане более 68% девушек никогда не пользовались интернетом. Это в два раза выше аналогичного показателя среди мужчин (34,3%).

По результатам исследования предыдущих сезонов Technovation Girls Uzbekistan, 82% девушек стали более уверенными в сфере технологий и предпринимательства, 98% участниц получили навыки командной работы, 40% участниц хотят развивать свою карьеру в STEM-областях, и 100% участниц стали разбираться, как технологии могут помочь в решении реальных проблем в обществе.

Партнёры

Участие в программе изначально было бесплатным. В финансовых вопросах создатели проекта полагаются на партнёров. Министерство высшего образования, науки и инноваций предоставляет площадку для встреч. Госкомэкологии, ООН в Узбекистане и другие организовывают мастер-классы и оплачивают подарки для участниц.

В этом году Yandex Go выделил бюджет для организации тренингов по программированию в Ташкенте, Нукусе и Фергане. Кроме того, IT-специалисты Yandex Go и других сервисов Yandex поделятся с участницами знаниями в области искусственного интеллекта, разработки, маркетинга, бизнес-процессов, а также креативных индустрий.

Директор по работе с государственными органами на международных рынках Yandex Go Евгений Шумилов отметил «Газете.uz», что Technovation — это один из проектов, который стремится стереть гендерные стереотипы.

Фото: Ансель Юсубалиев.

«Мы чувствуем, что у нас есть экспертиза и ответственность за поддержку девушек в начале их карьерного пути», — объяснил он причину вовлеченности в проект Technovation.

В этом году в работу программы вовлечены 5 координаторов, 10 тренеров, 5 амбассадоров и 50 менторов. Зебинисо стала участницей в третий раз. Сейчас она учится в академическом лицее Международного Вестминстерского университета в Ташкенте. Девушка рассказывает, что пока не достигла своей цели. В прошлых потоках судьи конкурса посоветовали доработать приложение её команды, так как в нем наблюдались перебои. Она хочет, чтобы об iMigrant узнало больше людей.

«Девочка может. Девочка поставит цель и достигнет её», — сказали координаторы.

Регистрация на конкурс Technovation Girls Uzbekistan открыта до 1 февраля 2023 года. К участию в Technovation приглашаются девушки от 12 до 18 лет со всех регионов страны. Оффлайн-тренинги и семинары будут проходить в трёх городах: Ташкент, Нукус и Фергана. В онлайн-семинарах могут участвовать команды из всех регионов Узбекистана. Для участников важно знание английского языка.