Российская компания «Яндекс» принимает участие в Неделе информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan, которая в этом году проходит в Самарканде, передает корреспондент «Газеты.uz».

Представители компании презентовали ряд технологичных решений из разных сфер, которые могут появиться в Узбекистане.

Школа программирования

Компания обсуждает с Министерством народного образования Узбекистана запуск Школы программирования в новом учебном году в Ташкенте и Самарканде.

Бесплатная годовая программа позволит ученикам 8−10-х классов, прошедшим отбор, освоить Python, научиться создавать веб-приложения, чат-боты и пользовательские интерфейсы. Образовательные проекты для школьников уже есть в Армении, Казахстане и России, курсы по программированию с 2016 года успешно освоили 22 тысячи учеников.

«Сейчас Узбекистан активно развивается в сфере IT, соответственно растет спрос на высококвалифицированных специалистов. Наша школа программирования показала свою эффективность в разных странах. Этот современный профессиональный образовательный курс по программированию вносит важный вклад в систему образования — он привлекает талантливых мотивированных учеников, формирует у них навыки, необходимые специалисту в эпоху цифровой экономики и повышает квалификацию преподавателей», — заявил директор по развитию образовательных проектов «Яндекса» Сергей Бражник.





Он добавил, что в компании рассчитывают, что при поддержке МНО программу удастся запустить в Узбекистане уже к началу нового учебного года.

«Яндекс Заправки»

Сервис по оплате топлива «Яндекс Заправки» готовится к запуску в Узбекистане и ведет переговоры с рядом автозаправочных станций.

Этот сервис позволяет водителям оплачивать топливо из приложения, соответственно, не нужно идти на кассу и стоять в очереди. Для АЗС такое решение помогает увеличивать пропускную способность, пояснили представители компании. В сервисе также можно сравнить цены на автозаправочных станциях по маршруту, подключить программы лояльности топливных сетей и оставить чаевые, не выходя при этом из машины.

«В Узбекистане мы видим большой интерес со стороны партнеров. Еще одна точка пересечения, помимо оплаты топлива на привычных АЗС, — инфраструктура для электромобилей. Сейчас в стране активно обсуждаются проекты по развитию электромобильной отрасли. У нас есть решение и для этого перспективного направления. Например, в сервисе можно будет узнать расположение электрозарядок, их статус — свободны или заняты, а также построить до них маршрут», — поделился руководитель сервиса «Яндекс Заправки» Артем Прудников.





В России к сервису подключено более 8500 АЗС, им пользуется 1 миллион автомобилистов в месяц, они делают около 4,5 миллиона заказов ежемесячно и заправляются на сумму более 5 млрд рублей в месяц.

Развитие сервиса Yandex Go

Онлайн-сервис заказа поездок Yandex Go был запущен в Узбекистане 2018 году и уже доступен в 8 городах страны.

Директор по развитию Yandex Taxi Кирилл Свинцов в СНГ поделился планами: «Мы продолжаем запускать доступный и удобный способ передвижения в новых городах. В ближайшие месяцы нашим приложением смогут воспользоваться жители Нукуса, Карши и Ургенча».

Он добавил, что сервис намерен и дальше инвестировать в безопасность водителей и пассажиров. «Например, в водительском приложении включена биометрия, а на заказах работает автоматизированная системы контроля скорости, — сказал Кирилл Свинцов. — Мы помогаем партнерам следить за качеством услуг с помощью системы рейтингов и дистанционным контролем качества состояния автомобилей».





«Ведем переговоры с компаниями, чтобы запустить свою программу дополнительного бесплатного страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей в стране. Такая страховка автоматически распространяется на все поездки сервиса», — сообщил директор по развитию Yandex Taxi.