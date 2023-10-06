В сентябре Налоговый комитет Узбекистана выдвинул зарегистрированной в Нидерландах компании Ridetech International (представляет приложение Yandex Go) требования об организации в двухмесячный срок своей деятельности в соответствии с законодательством страны. Об этом сообщила пресс-служба Налогового комитета.

В частности, налоговой регулятор требует от нидерландской компании пройти регистрацию в качестве налогового резидента Узбекистана для осуществления деятельности и платить установленные налоги.

Кроме того, ей необходимо обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.

«В случае невыполнения вышеуказанных требований до 1 декабря 2023 года, Налоговый комитет направит в Министерство цифровых технологий официальное обращение о блокировке использования электронной платформы компании Yandex Go в качестве агрегатора на территории Узбекистана», — говорится в сообщении.

Напомним, в марте Налоговый комитет рассказал, как регламентируется деятельность сервиса Yandex Go в Узбекистане и сколько налогов уплачено компанией и таксопарками. В частности, доходы Ridetech International от источников в Узбекистане не подлежат налогообложению, поскольку между Узбекистаном и Нидерландами действует договор об избежании двойного налогообложения доходов.

Блогеры и активисты неоднократно задавали вопрос о том, почему компания, занимающая доминирующее положение агрегатора услуг такси в столице и областных центрах, не должна платить налоги в Узбекистане, а также почему Yandex Go и его партнёры не выдают фискальные чеки за оказанные услуги.

Нынешний глава Налогового комитета Шерзод Кудбиев тогда же анонсировал разработку Министерством экономики и финансов предложения, которые позволит создать равные возможности на рынке агрегаторов такси.