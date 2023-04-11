В Узбекистане заработала программа страхования жизни и здоровья пользователей и водителей во время поездок через сервис Yandex Go, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Yandex Go в Узбекистане.

Сумма страхового возмещения — до 101,8 млн сумов (почти 9000 долларов). На эту сумму на время поездки застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир.

Все расходы на поддержку программы берет на себя сервис. Страховка автоматически распространяется на все поездки, заказанные через сервис Yandex Go.

В случае ДТП пассажирам и водителям необходимо через приложение обратиться в службу поддержки Yandex Go. Они получат контакты компании, застраховавшей поездку, и подробные инструкции о том, что нужно делать.

«Yandex Go стал первой онлайн-платформой в Узбекистане с собственным дополнительным страхованием. Запуск программы мы обсудили на встрече с руководством Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана. Законодательство не обязывает онлайн-сервисы это делать, но мы считаем это важной инициативой», — отметили в пресс-службе Yandex Go в Узбекистане.

Страхование поездок действует городах присутствия сервиса: Ташкент, Бухара, Фергана, Самарканд, Наманган, Андижан, Маргилан, Коканд.

Как это работает

Согласно информации на сайте сервиса, для пассажиров и водителей страхование бесплатное, его не нужно дополнительно подключать, страховка уже включена во все поездки, заказанные с помощью сервиса Yandex Go в Узбекистане.

Компенсация выплачивается в случае, если во время поездки пользователь попал в ДТП и получил травму. Кто делал заказ, неважно: застрахованы все, кто находится в машине во время поездки, но при этом количество застрахованных пассажиров не может превышать число посадочных мест.

Компенсация не выплачивается, если пассажир и водитель совершают поездку без заказа через приложение или сайт Yandex Go. Даже если фактически поездка была, но пассажир отменил её в приложении, на сайте или через КЦ, компенсация не выплачивается.

Что делать на месте ДТП?

Позвонить по телефону 102 и сообщите, что случилось, дождаться приезда сотрудников СБДД и скорой помощи, узнать у инспектора СБДД место и время разбора ДТП, получить у инспектора документ о ДТП, в котором пользователь будет указан как пострадавший.

«Заявить о событии в компетентные органы необходимо для составления протокола или административного акта на месте события и иных документов, которые позволят зафиксировать время и место наступления страхового случая», — поясняется на сайте.

Более подробную информацию можно получить на сайте сервиса или в его службе поддержки.