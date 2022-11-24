Российский сервис Yandex Go разработал систему мониторинга манеры вождения во время заказов, позволяющую предостерегать водителей от опасных маневров и возможных аварий. Теперь она запускается в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в компании.

«Водительское приложение следит за показаниями акселерометра — эти данные собираются со смартфона или планшета, на который установлено приложение водителя, — пояснили в сервисе. — Акселерометр — это датчик, который помогает измерить ускорение объекта. Система фиксирует все агрессивные маневры: резкий старт и торможение, резкую смену полос».

Если опасные маневры фиксируются регулярно, это считается нарушением стандартов сервиса. Такой водитель получит уведомление о проблеме с манерой вождения.

За систематические нарушения алгоритм может ограничить водителю доступ к заказам сервиса, подчеркнули в Yandex Go.

«Система умеет отличать агрессивную манеру вождения от бытовых ситуаций. Например, если водитель возьмёт устройство с установленным приложением в руку, это перемещение не будет оцениваться системой как нарушение поведения на дороге», — отметили в компании.

Ранее Yandex Go уже запустил в Узбекистане другую собственную технологию безопасности — мониторинг скорости автомобилей, выполняющих заказы сервиса. В будущем также планируется система дополнительного бесплатного страхования для водителей и пассажиров.