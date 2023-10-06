Компания Ridetech International (зарегистрированна в Нидерландах, представляет приложение Yandex Go) станет налоговым резидентом Узбекистана и продолжит работать после 1 декабря. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании в ответ на заявление Налогового комитета о необходимости пройти регистрацию в качестве налогового резидента и платить установленные налоги.

«Мы находимся в диалоге с Налоговым комитетом по теме локализации и совместно занимаемся совершенствованием рыночной практики», — отметили в компании.

НК в своём заявлении отмечал, что Yandex Go необходимо обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.

В случае невыполнения этих требований до 1 декабря НК намерен направить в Министерство цифровых технологий обращение о блокировке использования электронной платформы Yandex Go в качестве агрегатора такси на территории Узбекистана.

В Yandex Go сообщили, что «фискальные чеки в онлайн-сервисах заказа поездок — это новый для рынка и трудоёмкий процесс с точки зрения интеграции». «Мы — первая платформа в стране, которая начала сотрудничать с НК по этому направлению», — отметили в компании.

В марте сообщалось, что представители Ridetech International провели встречи в Налоговом комитете и Комитете по развитию конкуренции и наметили план работы по предоставлению фискальных чеков пользователям Yandex Go.

СМИ и блогеры не раз писали, что компания не платит в Узбекистане налог с доходов, что даёт ей преимущество над местными конкурентами, и не выдаёт чеки.