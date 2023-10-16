Ташкентский ботанический сад имени академика Ф. Н. Русанова — единственный научный объект Узбекистана с уникальной коллекцией растений в более 2400 видов. Старейшая в Центральноазиатском регионе природная зона была основана в 1943 году. Более 10 лет функционировала как научно-исследовательский институт на площади более чем в 80 гектаров со статусом особо охраняемой природной территории. Но в 2005 году её исключили из списка охраняемых под предлогом, что живая ботаническая коллекция — не природная.

За последние годы памятник природы переживает не лучшие времена — над ним постоянно висит угроза «захвата». Лакомая территория в 66 гектаров рассматривается для коммерческой эксплуатации в качестве развлекательного парка с аттракционами или элитной жилой застройки. В феврале 2021 года хокимият Ташкента предложил «благоустроить» ботанический сад, разместив в нём рестораны, спортивные и детские площадки, верёвочные городки, пункты проката велосипедов. В начале октября 2023 года появилась новость о передаче учреждения городскому хокимияту, чтобы превратить его в парк культуры и отдыха. Сотрудники сада и Академии наук крайне обеспокоены судьбой «лёгких» города.

«Газета.uz» поговорила с бывшим дендрологом Ташкентского ботанического сада Абдусаломом Норматовым и владельцем лавандовой фермы Lavenderfarm Сервером Османовым, планирующим основать свой ботанический сад в Самарканде, о назначении ботанических садов, их финансировании и доходах, инфраструктуре и ценности для общества.

Как создавался Ташкентский ботанический сад и над чем работал с момента своего основания?

Абдусалом Норматов: Первые деревья и кустарники в Ташкентском ботаническом саду начали сажать в 1950 году. Территория природной зоны составляла 88 гектаров. Туда завезли огромное количество декоративных, плодовых, лекарственных и лесных растений, в том числе редкие и краснокнижные виды. Всю природную зону разделили географически на пять зон, а большинство экземпляров в сад доставили из родных стран растений. Коллекция формировалась командой учёных под руководством академика Фёдора Николаевича Русанова.





За всё время своего существования Ботанический сад в основном занимался интродукцией — сотрудники «приучали» заморские деревья к жёстким условиям засушливого климата Узбекистана. В качестве эксперимента в местную среду внедряют новую породу и изучают результаты приживаемости, роста и другие показатели. Если растение прижилось и хорошо себя чувствует в новой среде, его направляют в хозяйственное использование, в противном случае представитель флоры остаётся только в коллекции сада.

Также учёные активно работали над систематизацией (разделение и классификация растений по общим признакам, например, по ареалу произрастания), выращиванием и культивацией растений. Благодаря обширной ботанической коллекции удалось акклиматизировать и внедрить многие породы деревьев и кустарников в городское пространство. Озеленение Ташкента в первоначальном виде — заслуга учёных-ботаников ботанического сада. Растения удалось распространить не только в столице, но и по всей республике, тем самым обеспечив разнообразие местной дендрофлоры.

Какие цели и задачи выполняют ботанические сады в мире?

Абдусалом Норматов: Сегодня в мире работают самые разные ботанические сады. Основное внимание в них уделяется научно-исследовательским и культурно-просветительским работам. Деятельность большинства схожа с нашим садом, но есть природные объекты особого назначения. Например, ботанический сад Alnwick Poison в Англии выращивает растения с ядовитыми и наркотическими свойствами. Он считается самым опасным в мире, и вход туда без экскурсовода и защитного костюма строго запрещён.

Фото: Great Big Story / Youtube.



В зависимости от своего типа ботанические сады могут заниматься изучением, коллекционированием, интродукцией, выведением, селекцией, популяризацией, документализацией, охраной растений, а также просвещением в сфере экологии и ознакомлением с местной флорой населения. Классические учреждения вбирают все цели и задачи и спонсируются государством. Декоративные, исторические, тематические и другие типы выполняют определённые функции, к примеру, специализируются на лекарственных растениях или разводят только флоры собственного региона. Они могут быть муниципальными и частными объектами.

Один из примеров классического типа — Королевские Ботанические сады Кью. Это не только комплекс ботанических садов, оранжерей и теплиц, но и важный научно-исследовательский центр. На территории садов Кью, площадь которых составляет более 120 гектаров, крупнейшая в мире ботаническая коллекция граничит с архитектурными сооружениями и достопримечательностями.

Королевские ботанические сады Кью. Фото: kewgardens / Instagram.



Научный коллектив сада включает более 250 сотрудников, а его коллекция состоит из 30 тысяч сортов. Флора сада ежегодно обновляется и пополняется новыми видами. Так, учёные уже несколько лет пытаются вырастить саксаул, который можно встретить в наших пустынях.

Ботанический сад Рио-де-Жанейро. Фото: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeir / Flickr.



По красоте и нетронутости особое место занимает Ботанический сад Рио-де-Жанейро. В зелёной зоне площадью 140 гектаров строгие архитектурные формы контрастируют с дикостью природы, разноцветной мозаикой из цветов, а также деревьями и кустарниками простых форм. В его коллекции собрано около 7 тысяч растений, одних только пальм больше 900 видов. Внутри можно увидеть не только представителей флоры, но и экзотических животных. Ботанический сад Рио-де-Жанейро признан ЮНЕСКО биосферным заповедником.

Фонтан журавлей в Национальном саду орхидей, Сингапур. Фото: Singapore Botanic Gardens / Instagram.



Сингапурский ботанический сад — пример того, как научный объект может выглядеть в современных реалиях. На территории этого уникального природного комплекса создан Национальный сад орхидей, в котором находится самая большая в мире коллекция этих растений. Всего на 3 гектарах земли произрастает более 60 тысяч видов. Этот экзотический оазис, оформленный в футуристическом стиле, работает более 150 лет и радует посетителей своим ботаническим разнообразием.

На какие средства существуют ботанические сады, и есть ли способы коммерциализировать их деятельность?

Сервер Османов: Практически все ботанические сады мира, за исключением частных учреждений, содержатся на средства госбюджета. Финансирование может производиться в размере от 50% до 100%. К примеру, годовой бюджет Ботанического сада Миссури составляет от 500 тысяч до 10 миллионов долларов. Оставшуюся сумму покрывают продажа входных билетов, спонсорство и гранты. Дополнительно ботанические сады могут зарабатывать на продаже растений, проведении групповых экскурсий, организации фотосессий и тематических мероприятий.

Ботанический сад Миссури. Фото: Missouri Botanical Garden / Instagram.

Но важно понимать, что ботанический сад — не производственная организация и тем более не коммерческая. В нём решаются стратегические для общества вопросы, такие как: сохранение биоразнообразия, создание новых знаний, экологическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения. Ботанические сады на своё существование зарабатывать не должны.

Ботанический сад Миссури. Фото: Missouri Botanical Garden / Instagram.

В 2004 году Ташкентский ботанический сад лишили статуса особо охраняемой природной территории. Что этот статус подразумевает и насколько защищает научный объект?

Абдусалом Норматов: Особо охраняемые природные территории — это участки земли и водного пространства, имеющие приоритетное экологическое, научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное значения. В его задачи входит не только защита территории от непрофильного использования, но и привлечение дополнительных средств для природоохранных программ. Специальный статус присваивают природным объектам для сохранения биоразнообразия, поддержания экологического равновесия и восстановления нарушенных природных комплексов. В большинстве случаев они являются собственностью государства, содержатся и охраняются им. Их по праву можно назвать достоянием страны.

Согласно закону «Об особо охраняемых территориях», к ним относятся:

природные заповедники;

национальные природные парки;

заказники;

памятники природы;

водоохранные и рекреационные зоны;

месторождения редких и ценных минералов;

дендрологические парки и ботанические сады;

зоологические парки и рыбохозяйственные зоны;

курортные природные территории и др.

Почти все зарубежные ботанические сады, которые я посещал, находятся в статусе особо охраняемых природных территорий, поскольку на их области произрастают редкие или исчезающие виды. Но даже без статуса научные объекты не подвержены угрозе — будь то государственная или частная собственность, её уважают и не трогают. Люди понимают их значимость и осознают всю ответственность за экологическое развитие не только в своей стране, но и во всём мире. Таким образом, ботанические сады чувствуют себя «защищёнными».

У нас же слово «особо охраняемый» в контексте Ташкентского ботанического сада всего лишь бумага. Даже с условием восстановления статуса и вступления в международные организации ботанических садов ситуация не изменится.

Какой порядок и правила посещения ботанических садов в других странах?

Абдусалом Норматов: С середины пятидесятых годов Ташкентский ботанический сад носил исключительно научный характер и полностью был закрытым учреждением. Въезд за ограду автомобилям запрещался, ни для кого не делалось исключений. Посетителям разрешалось заходить на территорию природной зоны только в сопровождении экскурсовода.

В 90-е годы Ботанический сад перешёл на хозрасчёт, в связи с чем появились трудности с его содержанием и оплатой труда сотрудников. Научное учреждение вынужденно открыло свои ворота для посетителей. При входе повесили табличку с правилами посещения, но многие люди их игнорируют по сей день.

Ботанический сад Батуми.



Посетители часто оставляют после себя горы мусора, которые приходится убирать сотрудникам сада. Из-за отсутствия надзора люди рвут и собирают цветы или плоды, составляя гербарии из экспозиционных растений, срезают и обламывают ветки, чтобы забрать их с собой, повреждают стволы, вырезая на деревьях свои инициалы, протаптывают дорожки и вырывают из земли таблички. Такое поведение несёт существенную угрозу ботанической коллекции, потому что люди зачастую не понимают, сколько нужно времени одному растению, чтобы вырасти.

Один из экскурсоводов пустил слух, что фисташковые деревья на горке исполняют желания. С тех пор возникла традиция завязывать на их ветвях ленточки. На самом деле сама горка образовалась в процессе формирования ландшафта сада. Выкопанную землю не знали куда девать и свалили в одно место. Холм хорошо вписался во внешний вид, и на нём высадили растущие на склонах гор и в предгорьях фисташковые деревья. Они не исполняют желания, не приносят счастья и любви. Зато сама традиция нарушает у растений обмен веществ.

Я побывал в нескольких ботанических садах России, Азербайджана, Турции. Посетители придерживаются установленных для них правил, не мусорят и не губят растения. Экскурсии проводят ограниченному числу людей. Нарушителям выписывают штраф или просят покинуть территорию. По ботаническим садам не передвигаются на велосипедах или самокатах. Несмотря на большую площадь все посетители ходят по парку пешком. Кафе и магазины тоже редкое явление, даже если они есть, то расположены вне зоны с ценными растениями.





Сервер Османов: Один из важнейших аспектов сохранения коллекции ботанических садов — правила посещения. Ознакомиться с ними можно на территории или сайте учреждения. Во всех странах они примерно одинаковые:

Посетителям категорически запрещается и строго контролируется повреждение, вырубка или уничтожение растительных ресурсов.

Запрещается любая деятельность, нарушающая спокойствие растительного мира, то есть, не разрешается проводить мероприятия, праздники, туристические собрания и, тем более, вступительные экзамены.

Нахождение на территории сада с домашними животными и в алкогольном/наркотическом опьянении — категорически запрещено.

Также не разрешается купание в водоёмах ботанического сада, засорение, пользование открытым огнём, движение и мойка транспортных средств.

Несоблюдение правил может привести к заболеванию или даже гибели растений.

За последние годы Ташкентский ботанический сад превратился в площадку для проведения праздников и других развлекательных мероприятий. Как массовые гуляния влияют на флору и фауну научного объекта?

Абдусалом Норматов: Все мероприятия, несоответствующие правилам и нормам ботанического сада, должны быть запрещены. Они очень сильно вредят его инфраструктуре. К примеру, до строительства в центре Сада сцены, там находилось дренажное озеро. При поливе растений поднимаются грунтовые воды, которые собирались и наполняли эту яму, тем самым поддерживая водный баланс в почве.





Городские власти всё чаще проводят многолюдное гулянье на территории сада. Для этого туда привозят какие-то украшения, технику, мебель или разворачивают целые конструкции. В процессе транспортировки могут пострадать растения, а всё это убранство нарушает естественную среду их обитания.

Поскольку посетителей приходит очень много, то уследить за каждым становится невозможно. В итоге они топчут траву, ломают ветки, бездумно рвут цветы. Большой приток людей и громкие звуки отпугивают птиц. Нетипичные для нашего регионы птицы покидают территорию и ищут другие места для гнездования и зимовки. Их отсутствие негативно сказывается на экосистеме сада, поскольку они играют важную роль в борьбе с насекомыми и распространении семян растений.





О массовой посещаемости можно задумываться только тогда, когда в саду появится соответствующая инфраструктура, предполагающая большой приток людей. Нельзя допускать, чтобы посетители повредили растения, которые много лет бережно и кропотливо выращивали сотрудники.

Какие мероприятия могут проводиться в ботанических садах без ущерба для растительности?

Сервер Османов: Бесспорно, ботаническому саду нужны люди, будь то посетители, ученики или практиканты. Не исключается в них и коммерческая деятельность, если она не противоречит законам научного объекта. За границей распространены прекрасные примеры того, как можно эксплуатировать территорию без вреда инфраструктуре. В Ботаническом саду Тверского государственного университета проводятся занятия йогой, мастер-классы для детей, книжные клубы, поэтические вечера, чайные церемонии, выставки цветов весной и бал-листопад осенью.

Мастер-класс в преддверии Хеллоуина в Ботаническом саду Нью-Йорка. Фото: New York Botanical Garden / Instagram.



Важно ограничивать деятельность по развитию коммерческой и развлекательной инфраструктуры, которая может привести к повреждению ценных биологических объектов и ландшафтных композиций. Все мероприятия должны проводится строго в соответствии с основными задачами ботанического сада — научная, учебная, просветительская деятельность. Досуг, как правило, должен формироваться из деятельности учреждения и проводиться только с разрешения сотрудников.

Кактусы в ботаническом саду Пхукета, Таиланд.



В 2021 году Ташкентский Ботанический сад стал членом Международной ассоциации ботанических садов. Чем занимается эта организация и как может помочь в развитии научного объекта?

Сервер Османов: Эта всемирная организация, которая поддерживает международное сотрудничество между ботаническими садами, дендрариями и схожими учреждениями, цель которых — сохранение живых растений. Ассоциация принимает активное участие в изучении, сохранении, интродукции представителей флоры и их среды обитания. Более 3000 ботанических садов являются членами организации, обмениваются опытом и разрабатывают технологии внедрения и распространения растений в своём регионе.

Ботанический сад Батуми.



Для вступления в организацию нужно задокументировать ботаническую коллекцию, на постоянной основе участвовать в международном обмене семян и поддерживать глобальную стратегию сохранения растений. Взамен вы получаете доступ ко всем базам данных, возможность обмена информацией и растениями с другими учреждениями, информационно-координационную поддержку. Ассоциация ежегодно выделяет гранты учёным для проведения глобальных исследований.

Членство Ташкентского ботанического сада в Совете ассоциации даст толчок в развитии и повышении его научного потенциала.

Как вы оцениваете нынешнее состояние Ташкентского ботанического сада?

Абдусалом Норматов: В последний раз я посещал ботанический сад в конце мая этого года и больше возвращаться туда не хочу. По 10-балльной шкале оценил бы его состояние на тройку. Природный объект потихоньку изживает свой век.

При Русанове сад процветал и входил в десятку лучших ботанических садов мира. Руководство сотрудничали с другими научными организациями и ботаническими садами за границей, в результате учёные могли обмениваться опытом и семенами. Сотрудники писали научные труды и вели просветительскую работу с практикантами. Ежегодно Ташкентский ботанический сад предоставлял более десяти тысяч семян зарубежным товарищам.





В 90-х природный объект начал приходить в упадок, а за годы независимости во многом потерял своё научное призвание. Началось с того, что в 1995 году по распоряжению первого президента у сада отрезали изрядную часть территории под зоопарк, и осталось 66 гектаров. В процессе вырубили большое количество деревьев, пострадали близлежащие растения. Постройки на территории всё больше требовали ремонта. Сотрудники совместными усилиями латали оранжерею, теплицы, лаборатории и другие научные объекты сада. К примеру, из-за перебоев с отоплением множество видов погибло от холода.

В настоящее время количество растительности в сравнении с первоначальной коллекцией значительно сократилось. Если раньше основную часть коллекции составляли древесные виды, то сейчас подавляющее большинство — травяные растения. Из-за того, что сотрудники физически не успевали контролировать коллекцию, география растений смешалась и агрессивные виды начали вытеснять ценные породы. В тени плотных крон перестали расти низкие деревья и кустарники. Многие виды интенсивно оплели лианы и дикий виноград. От недостатка ухода был потерян участок с коллекцией редких растений.





Руководство давно не проводило подсчёт и инвентаризацию образцов, а во время последних данные о коллекции сада были неверными, поскольку некоторые растения посчитали дважды или указали их вид ошибочно.

— Каким может быть благоустройство Ташкентского ботанического сада и требуется ли оно вообще?

Сервер Османов: Несмотря на отсутствие должного ухода и финансирования, Ташкентский ботанический сад нельзя назвать заброшенным. Это дикая среда, где флора произрастает в своём первозданном природном виде. Но как и многим растениям в городе, у наших чиновников чешутся руки обрезать и придать деревьям и кустарникам «красивую» форму. После такой стрижки растение обычно перестаёт расти и развиваться. К счастью, в саду пока ещё сохранились редкие и ценные экземпляры, но наука здесь больше не живёт.

Передать единственное научное учреждение с уникальной для страны коллекцией администрации города будет большой ошибкой. Если это произойдёт, то государство лишится будущего. Садом должен управлять человек с горящим сердцем, а не желанием заработать деньги любой ценой и выжать прибыль из этой земли. Если бы наших чиновников в детстве водили в ботанический сад и объясняли о пользе одного дерева для человека и всей экосистемы в целом, то сейчас людям бы не пришлось отвоёвывать его у хокимията.





Абдусалом Норматов: Ботанический сад, в первую очередь, представляет научную ценность. Это лаборатория и хранилище генофонда редких и исчезающих видов растений. Он не предназначен для отдыха и развлечения населения. В городе полно парков и игровых центров, которые отвечают интересам и требованиям жителей.

Если говорить о способах привлечении населения, то сад посещает достаточное количество людей. Особенно в весенний, летний и осенний сезоны там очень много посетителей, которые любят и ценят его за возможность соприкоснуться с «дикой» природой. Ежедневно по территории сада проводятся экскурсии. Никто не запрещает гулять и смотреть на ботаническую коллекцию. Но хочется обратиться к посетителям с просьбой не мусорить и не вредить растениям!

Благоустраивать Ташкентский ботанический сад вовсе не нужно. Его надо восстанавливать. Чтобы вернуть ему былое великолепие, необходимо позаботиться о растущих в нём деревьях и кустарниках, пополнить коллекцию новыми видами, привлечь специалистов для научных исследований, а самое главное — пересмотреть стратегию работы и отношение руководства к природному объекту. Ботаническому саду как никогда не хватает любящих рук, которые смогут защитить и сохранить его биоразнообразие!