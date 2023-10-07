Ботанический сад Ташкента исключён из перечня почти 200 парков Узбекистана, которые предлагается передать «дирекциям по управлению парками отдыха» региональных властей. Об этом сообщило Агентство по управлению государственными активами (АУГА), разработавшее проект постановления об этом, после общественной критики данного предложения.

«Газета.uz» писала, что первой на проект обратила внимание автор сайта Sreda.uz, экожурналистка Наталия Шулепина. Против передачи Ботанического сада от Института ботаники Академии наук хокимияту Ташкента вслед за ней высказались многие общественные деятели и популярные блогеры.

Акция за сохранение Ботанического сада. Фото: Гулмира Хусановна / Facebook.

Обоснование разработчика проекта — АУГА

В заявлении АУГА говорится, что проект постановления был разработан по причине того, что в стране имеется много случаев незаконного отчуждения зданий и сооружений, а также территорий парков культуры и отдыха.

Министерство культуры, Совет министров Каракалпакстана и хокимияты 12 областей и Ташкента провели инвентаризацию всех 262 парков культуры и отдыха в стране, которые находятся в ведении 153 организаций. Отдельные парки находятся в заброшенном состоянии, нет системной работы по управлению ими, в связи с чем были разработаны предложения по эффективному управлению парками, говорится в заявлении.

В проекте постановления, опубликованном 4 октября для согласования с другими ведомствами и хокимиятами, не предусматривается приватизация парков или их отчуждение иным способом, заявили в АУГА.

В то же время в документе предусмотрена сдача территорий парков отдыха в аренду для торговли и оказания платных услуг, а также установки аттракционов.

После возражений Академии наук (она заявила, что восприняла предложение «крайне негативно») Ботанический сад был исключён из проекта постановления, сообщили в АУГА.

«Проект постановления будет внесён в Кабинет министров после доработки с учётом мнений всех министерств и ведомств, а также общественности», — заверили в агентстве.

Фото: Мухрим Агзамходжаев / «Газета.uz».

Хокимият: «Не допустим превращение сада в парк развлечений»

Администрация столицы Узбекистана в субботу заявила, что не является инициатором проекта постановления.

«Ботанический сад — не парк отдыха, не парк развлечений, это оазис науки, помогающий взращивать не только множество разновидностей растений, но и специалистов в данной сфере. Он является жемчужиной не только столицы, но и всей страны», — говорится в заявлении.

«Хокимият осознаёт ценность данного научного учреждения в сохранении экосистемы страны, сохранении и увеличении генофонда растений и не допустит превращение его в парк развлечений», — отметили в администрации.

Хокимият выразил благодарность «активным жителям города, в частности, главному дендрологу Узбекистана Атиргул Холмирзаевой, которая болеет душой за сад и выразила обеспокоенность за его судьбу».

Сенат: «Ботанический сад — национальное богатство»

Комитет по вопросам развития Приаралья и экологии Сената Олий Мажлиса заявил, что изменение статуса Ботанического сада и создание коммерческого, обеспечивающего себя парка отдыха «приведёт к утере многолетних коллекций, имеющих уникальное научное значение».

В комитете назвали коллекции сада «национальным богатством Узбекистана» и отметили, что согласно закону на территории ботанических садов запрещается деятельность, не соответствующая целям их образования и угрожающая сохранению растительного мира.

Там напомнили, что ботанические сады создаются с целью «сохранения растительного мира и его генетического фонда, изучения, акклиматизации и воспроизводства в искусственно созданных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих растений, ведения научной, учебной и образовательной работы, пропаганды знаний по охране и рациональному использованию растительного мира».

«Согласно международным правовым нормам, развитие системы охраняемых природных зон, обеспечение управления ими, их сохранности и эффективной деятельности считается первостепенной задачей каждого государства», — заявили в Сенате, напомнив, что Узбекистан, присоединившись в 1995 году к Конвенции о биоразнообразии, взял на себя соответствующие обязательства.

Минюст: «Документ не был согласован»

В Министерстве юстиции заявили, что проект постановления не был согласован с заинтересованными сторонами.

Минюст не давал положительного заключения при проведении правовой экспертизы, добавили в министерстве.

Академия наук — о планах развития сада

Ранее мы писали, что Академия наук, в структуру которой входит Ботанический сад, «крайне негативно» отнеслась к предложению о передача сада.

Она также сообщила, что на межведомственном согласовании сейчас находится документ о совершенствовании деятельности Ботанического сада, в том числе укреплении его научного потенциала, улучшении материально-технической базы, применении его опыта в регионах и создании филиалов.

Экопартия направила запрос в правительство

Фото: Мухрим Агзамходжаев / «Газета.uz».

Первой на новость о возможной передаче сада ещё в пятницу отреагировала Экологическая партия Узбекистана.

«Ташкентский ботанический сад имени академика Ф. Н. Русанова Института ботаники Академии наук — уникальный научный объект. Поэтому мы считаем, что необходимо исключить Ботанический сад из проекта постановления Кабинета министров, усилить его статус и защиту, предоставив ему статус национального парка», — заявили в Экопартии.

В партии отметили, что в проекте постановления предусматривается передача земель на территории парков, вошедших в список, в аренду для торговли и оказания платных услуг, а также установка аттракционов. «Такая деятельность окажет серьёзное негативное влияние на имеющиеся в Ташкентском ботаническом саду уникальные объекты флоры, привезённые с пяти континентов планеты», — говорится в заявлении.

Фракции Экопартии в Законодательной палате направила в правительство депутатский запрос по данной теме.

Саида Мирзиёева: «Ни сантиметра не должно быть отдано»

Когда материал готовился к выпуску, появилось заявление помощницы президента Саиды Мирзиёевой. «Ботанический сад — это не парк для развлечений. Это „лёгкие“ Ташкента, которыми дышит каждый житель города», — написала она.

«Это наша история, которой мы гордимся. Более 70 лет талантливые учёные выращивали в Саду ценные деревья и растения, посвятили им свою любовь и заботу. Второго такого места в нашей стране нет», — подчеркнула дочь главы государства.

«Мы обязаны защитить этот природный уголок, сохранить его и передать нашим детям. Я выступаю категорически против передачи Ботанического сада в управление коммерческим структурам. Ни сантиметра его площади не должно быть отдано арендаторам или застройщикам», — отметила она.

«Сад создан учёными, и должен принадлежать учёным на благо всех узбекистанцев. Он останется в ведении Академии наук», — добавила Саида Мирзиёева.

А что с другими парками?

Финансист и популярный блогер Отабек Бакиров призвал «не торопиться с объявлением победы», потому что сотни парков Узбекистана могут перейти под контроль хокимиятов, где сохраняются риски коррупции и неэффективного управления.

«Перевод парков отдыха под управление дирекций при хокимиятах — само по себе неправильное решение. Не только в отношении Ботанического сада, но в отношении всех парков в Узбекистане», — отметил он.

Парк Абдуллы Кадыри в 2006 году.

Парк Абдуллы Кадыри в 2023 году.

В социальных сетях приводят много случаев застройки территорий парков в Ташкенте. Это и пару Абдуллы Кадыри (на снимках), и парк Дружбы (бывший Бабура), и парк Гулшан и многие другие. На днях стало известно о застройке территорий научно-опытной станции декоративного садоводства и лесного хозяйства (дендропарк) при Агентстве лесов в Ташкентском районе.