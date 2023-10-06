Ботанический сад имени Ф. Н. Русанова — единственное научное учреждение с уникальной для Узбекистана ботанической коллекцией — предлагается лишить статуса, изъять его из структуры учреждений Академии наук и передать хокимияту Ташкента. Точнее, подчинённой хокимияту Дирекции парков, которой ещё и в помине нет.

Проект постановления Кабмина Республики Узбекистан «О коренном совершенствовании деятельности и системы управления парками развлечений» размещён на портале PROJECT.GOV.UZ (единая система разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов — ред.) 4 октября 2023 года. Широкого доступа к нему нет, он — для читателей из ведомств. Но и для широкого круга читателей важен. В списке парков страны, передаваемых в управление дирекциям, пункт 193 — Ботанический сад. Если после обсуждения последует утверждение постановления, прощай, Сад.





Очевидно, его прирезка к паркам позволит улучшить статотчёты. Площадь парков одномоментно вырастет на 65 гектаров. Можно доложить об исполнении указаний руководства страны. Это одна из версий.

Напомним, что 24 августа 2021 года на видеоселекторном совещании по мерам улучшения экологической ситуации, эффективной организации охраны деревьев и расширения зелёных зон в стране Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать в районных центрах и городах минимум по две зелёные зоны и общественных парка, а также организовать в парках «тихие зоны».

«Не менее 60−70% этих парков должны быть непосредственно зелёными зонами. На этих территориях запрещается строительство зданий и сооружений». Об этом тогда сообщили практически все республиканские СМИ.

Высшее руководство страны возвращается к теме озеленения 30 декабря 2021 года. Подписан Указ «О мерах по ускорению и дальнейшей эффективной организации охраны деревьев в республике». В нем сказано: «Внедрить в масштабе всей страны Общенациональный проект «Зелёный край», направленный на увеличение древесных насаждений, предусматривающий в том числе: создание в регионах «зелёных парков» и «зелёных общественных парков».

В этом же Указе (пункт 15) предписано Гомкомэкологии (ныне Министерство экологии) обеспечить проведение инвентаризации деревьев в республике, не входящих в государственный лесной фонд, путём полной цифровизации. Для Ташкента и ряда областей определён срок выполнения и создание «Реестра деревьев» для ведения учёта и закрепления всех видов деревьев — 1 марта 2023 года.

Семилетний план озеленения Ташкента был подготовлен летом 2023 года и озвучен во время предвыборной компании Президента: к 2030 году площадь зелёных территорий в столице вырастет в 5 раз, прирастёт парками и скверами.

Теперь, видимо, чиновникам пришёл черёд продемонстрировать первые результаты. Сколько деревьев в Ташкенте, в других городах страны так никто и не знает. Указ по цифровизации и созданию Реестра не выполнен.

Зато можно проверить парки и написать заключение, что находятся они в ужасающем состоянии. Для их надлежащего управления необходимо создать при хокимиятах специальные дирекции. Аренду земельных участков для установки государственных зданий и аттракционов на территории парков отдыха выставят на «Электронный аукцион».





Не станем цитировать весь проект постановления. С ним можно ознакомиться по ссылке. Очевидно, что штаты государственных управленцев раздуваются и торговля земельными участками парков не за горами.

Что сказано про деревья и зелёные зоны? Установить порядок, согласно которому с 1 января 2024 года парки отдыха должны: создавать зелёную зону не менее чем на 30% их общей площади; не более 15% общей площади должны занимать помещения общего пользования. На остальной территории — аттракционы и прочая.

Чувствуете разницу между теми цифрами, что называл Президент и что обозначили чиновники, готовившие проект постановления Кабмина?

В перечне министерств и ведомств, согласовавших проект, есть виза Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Сейчас мы будем говорить не про все 196 парков из списка, а только про Ботанический сад, поскольку он — уникален. Входил в число особо охраняемых природных территорий Узбекистана. В начале двухтысячных, когда редактировался Закон, его исключили из охраняемых, мол, это не природная территория. А какая ещё? Здесь собрана редчайшая коллекция деревьев и кустарников из ряда регионов мира. Где ещё их можно увидеть на территории страны? Нигде, только здесь.

Что дальше? В самом центре Ботанического сада сооружается развлекательная эстрада. Городские власти начали устраивать здесь массовые мероприятия, сопровождающиеся вытаптыванием заповедной, ранимой земли многотысячными толпами людей.

Ботанический сад всё ещё хорош. Сюда приходят любители природы. Учёные и специалисты ведут научные исследования. А законодательство его по-прежнему охраняет.

Чиновники, подписавшие согласования на отъем в рамках проекта постановления, могут законы не знать и подписывать экспертные заключения. Ну тут уж вопрос об их компетенции.

В Закон РУз «Об охране растительного мира» включены статьи, оговаривающие природоохранный статус и значение ботанических садов и коллекций. Новая редакция с внесением изменений и дополнений подписана Ш. Мирзиёевым в сентябре 2016 года.

В статье 18 Закона объясняется, для чего нужны ботанические сады: «С целью сохранения растительного мира и его генетического фонда, изучения, акклиматизации и воспроизводства в искусственно созданных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих растений, ведения научной, учебной и образовательной работы, пропаганды знаний по охране и рациональному использованию растительного мира».

Статья 43 посвящена созданию и пополнению ботанических коллекций. Правила учёта, пополнения, а также ввоза в Республику Узбекистан и вывоза ботанических коллекций утверждает Госкомэкологии (ныне Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата). Действует Постановление, принято этой структурой, об утверждении правил учёта, пополнения, хранения ботанических коллекций.

Роль Академии наук РУз в обеспечении охраны и рационального использования растительного мира оговорена в статье 13 Закона «Об охране растительного мира». Но Академию наук, решая судьбу Ботанического сада, никто и не подумал спросить, как никто не подумал поставить в известность об отъёме Институт ботаники, чьим структурным подразделением Ботанический сад является.

В Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Института ботаники Академии наук Республики Узбекистан» от 18 июля 2018 года также упоминается Сад, который выполняет часть научных исследований Института.

Подытожим. Ботанический сад — это достояние страны, которое профукать, распродать на аукционах ничего не стоит. Легко сократить зелёные посадки до трети и при этом радостно отчитаться перед Президентом и народом: мы увеличили площадь парков!

В ноябре в Узбекистане (впервые в регионе Центральной Азии) состоится встреча Комитета по оценке прогресса Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и засухой. Накануне события ситуация по Ботаническому саду, да и по паркам, зелёные зоны которых не сложно сократить до 30% в результате распродажи на аукционах, удивительный антипример.

Источник: «Наезд на Ботанический сад в Ташкенте. С чьей подачи?», Sreda.uz

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