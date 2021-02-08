В нынешнем году хокимият Ташкента планирует построить 42 км велодорожек и благоустроить 13 мест столицы, включая набережные, парки и аллеи. Благоустройство некоторых мест может быть перенесено на следующий год. Об этом 8 февраля сообщил первых заместитель хокима Бахтиёр Рахмонов. Презентация проекта опубликована на сайте администрации.

Среди проектов — аллеи вдоль улиц Истирохат и Абдуллы Кадыри (от улицы Себзар до улицы Лабзак — 1,9 км) и по улице Гагарина. Кроме того, планируется благоустроить среду под эстакадой Куйлюкской кольцевой линии метрополитена по Ахангаранскому шоссе, территорию Ботанического сада, отреставрировать Дворец кино им. Алишера Навои («Панорамный») и площадь у памятника Шарафу Рашидову.

В планы администрации также вошли открытие парка культуры и отдыха «Янги Сергели», Парка авиации, благоустройство парка Лутфи, территории вокруг Государственного музея истории Узбекистана и вдоль набережных каналов Каракамыш (протяженность благоустраиваемого участка — 2,6 км) и Жунарык (4 км). Вдоль канала Анхор в Чиланзарском районе будет организована набережная прогулочная зона «Новза» протяженностью 1,7 км.

Бахтиёр Рахмонов подчеркнул, что представленные проекты являются лишь предложением. Детальный проект благоустройства каждой из названных локаций будет обсуждаться отдельно с общественностью и СМИ, а также районными кенгашами, заявил он.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, также присутствовавший на пресс-конференции, попросил граждан присылать свои предложения по благоустройству городской среды в 3D-формате.

«Не говорите [не благоустраивать], дайте альтернативу», — попросил хоким столицы.

Фото

Предложение по благоустройству аллеи на улице Истирохат

Предложение по благоустройству аллеи по улице Абдуллы Кадыри





Предложение по благоустройству парка Лутфи





Предложение по благоустройству парка культуры и отдыха «Янги Сергели»





Предложение по благоустройству территории под эстакадой Куйлюкской линии метро вдоль Ахангаранского шоссе

Предложение по организации прогулочной зоны «Новза» вдоль набережной Анхор в Чиланзарском районе

Предложение по организации прогулочной зоны вдоль набережной канала Карасу

Предложение по благоустройству Ботанического сада





Предложение по созданию парка Авиации

Предложение по благоустройству аллеи Гагарина









Предложение по благоустройству территории вокруг Государственного музея истории Узбекистана и реставрации памятника Шарофу Рашидову





Предложение по реставрации Дворца кино имени Алишера Навои (бывший кинотеатр «Панорамный») и благоустройству территории вокруг него