В Чиназском районе Ташкентской области муж с женой и их 3-месячный ребёнок скончались от отравления угарным газом. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

4 декабря примерно в 7:00 в махалле «Хужа» во время сна от отравления угарным газом скончались Ё. Б. (1994 года рождения), У. С. (2002) и их ребёнок Я. С. (2022).

В ходе доследственной проверки было установлено, что за день до этого — 3 декабря — в их доме из-за дебиторской задолженности в размере 7,5 млн сумов методом сварки была остановлена подача газа. Мужчина самовольно подключился к сети, чтобы пользоваться газом.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти членов семьи могла стать острая сердечно-сосудистая и лёгочно-дыхательная недостаточность вследствие отравления угарным газом.

Ранее сообщалось о ряде других случаев отравления угарным газом в разных регионах Узбекистана.