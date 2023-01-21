В Каттакурганском районе Самаркандской области от отравления угарным газом скончались супруги, поженившиеся за 28 дней до этого. Эту информацию, опубликованную правозащитником Абдурахманом Ташановым, подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Правозащитник сообщил, что в полночь отключили и затем снова подключили газ. «Когда огонь погас, спящие жених и невеста отравились газом. Утром их нашли мёртвыми в своём доме. Районное газовое управление составило протокол с обвинением владельцев дома в несоблюдении техники безопасности», — отметил он.

По данным Генпрокуратуры, 26-летний мужчина и 18-летняя девушка скончались 18 января в селе Алтынсай. Близкие родственники похоронили их в тот же день.

«Однако никакой информации о смерти жениха и невесты в ОВД Каттакурганского района и медицинское объединение не поступало. Установлено, что родственники погибших не уведомляли органы внутренних дел и другие организации об этом происшествии», — заявил Хаёт Шамсутдинов.

В результате назначены служебные проверки в ОВД Каттакорганского района, отделе поддержки махалли и семьи районного хокимията, отделе женщин и на предприятии «Самарканд Худудгаз».

Прокуратура Каттакурганского района проводит осмотр места происшествия и выясняет причины смерти погибших.

В конце прошлого года в Бувайдинском районе Ферганской области супруги, поженившиеся несколько дней назад, также скончались от отравления угарным газом.