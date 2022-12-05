В Джандарском районе Бухарской области 5 декабря от отравления угарным газом, образовавшимся в результате пожара, скончалась семья из пяти человек. Информацию об этом подтвердила областная прокуратура.
Трагедия произошла в доме в населённом пункте Ахших, тела членов семьи были обнаружены около 15:25. Это 36-летний мужчина Н. У., его супруга 34-летняя Н. Т. и их дети, которым было 2, 7 и 11 лет.
Прокуратура области возбудила уголовное дело по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение), ведётся следствие.
Akbar Sabirov
за сутки умерло 9 человек.
может это послужит сигналом для властей
Bob
Это все из-за газа и света которое государства не может обеспечить и людям приходится греть дома всеми силами технический не отвечающими приспособлениями. Это трагедия умерла целая семья. соболезнования родственникам погибших
Usmon Sultanov
Эти трагедии на совести людей которые не заботились о своем народе. Кара Вас всех настигнет в этой жизни!