В Джандарском районе Бухарской области 5 декабря от отравления угарным газом, образовавшимся в результате пожара, скончалась семья из пяти человек. Информацию об этом подтвердила областная прокуратура.

Трагедия произошла в доме в населённом пункте Ахших, тела членов семьи были обнаружены около 15:25. Это 36-летний мужчина Н. У., его супруга 34-летняя Н. Т. и их дети, которым было 2, 7 и 11 лет.

Прокуратура области возбудила уголовное дело по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение), ведётся следствие.